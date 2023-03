TORRE DI MOSTO - «Non mi riconosco più in questo mondo senza rispetto. Spero che le persone con senso civico continuino a fare la differenza senza arrendersi». È uno dei commenti lasciati dagli amici di Eleonora Emmanuelli in risposta al suo post-sfogo di lunedì di rientro dal funerale della sua mamma. Non bastasse il turbamento per la scomparsa di un proprio caro, la famiglia di Luisa Biancotto, i cui funerali sono stati celebrati a Staffolo, hanno infatti dovuto sopportare anche il furto delle offerte.

AMAREZZA

«Un applauso a quella bella “persona” che ha rubato i soldi raccolti durante il funerale destinati a "Più Alberi" - ha scritto Eleonora - Il mio messaggio non è di rabbia, ma di tristezza. Abbiamo deciso di raccontarlo perché non vogliamo succeda ad altri».

La famiglia e i parenti, a due giorni di distanza dal brutto gesto, sono ancora rattristati, ma non intendono sporgere denuncia. «È giusto dare notizia di questi gesti che ti lasciano l’amaro in bocca, perché non accada a qualcun altro e nessuno stia male come noi. A mamma piaceva tanto la natura e abbiamo sempre avuto a cuore la situazione ambientale. Così avevamo deciso di devolvere le offerte che i fedeli di solito mettono per i fiori all’associazione Più Alberi. I fiori, infatti, appassiscono in pochi giorni e poi vengono buttati. Noi, con questo gesto, volevamo fare qualcosa che potesse restare in memoria della mamma».



Prima ancora dell’arrivo dei parenti in chiesa la cassettina per le offerte predisposta dalle Onoranze Funebri Moras era già stata sottratta. «Non ci siamo accorti del furto quando siamo arrivati, perché in un momento così difficile la mente è rivolta ad altro. Però poi alcuni presenti, che volevano lasciare la donazione, ci hanno detto che la cassettina non c’era più e a fine funzione abbiamo avuto la conferma dalle onoranze». Sebbene non ci sia rabbia nelle parole e nelle intenzioni di Eleonora, c’è però tanta amarezza. «Non è per il valore economico, ma per il gesto».

Tra i tanti commenti di vicinanza ricevuti da Eleonora non è mancato anche quello di Andrea Arreghini, il presidente del gruppo Più Alberi: “Ringrazio di cuore per aver pensato a noi per un gesto sicuramente nobile. Nonostante tutto troveremo certamente le energie per onorare comunque tanta umanità”.