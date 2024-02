PORTO TOLLE - Nella notte tra sabato e domenica sono stati rubati 9 motori di altrettante imbarcazioni a Scardovari. Le barche, soprattutto da diporto di appassionati di caccia e pesca locali, erano ormeggiate in un’area attigua al porto peschereccio della frazione di Porto Tolle. Una zona buia, dove non arrivano le telecamere, che probabilmente ha attirato l’attenzione di qualche “professionista” del traffico di motori, che ha potuto agire indisturbato. «Le forze dell’ordine stanno già indagando – riferisce il sindaco Roberto Pizzoli - Ovviamente l’attenzione è massima, ma preciso che questi fatti non hanno nulla a che vedere con la crisi economica che sta attraversando il comparto ittico. Non posso dire di più perché ci sono delle indagini in corso, ma credo la faccenda vada oltre, nella direzione di chi, diciamo, fa il ladro di mestiere ed ha preso di mira questa zona».

Se si trattasse di faide interne al mondo pesca, o legate alla crisi che sta attraversando il comparto, molto probabilmente i furti sarebbero avvenuti nella zona delle cavane nella Sacca degli Scardovari, o comunque avrebbero interessato imbarcazioni di pescatori professionisti; a rimetterci invece sono stati soprattutto cacciatori e pescatori amatoriali che sono soliti ormeggiare i propri mezzi in quell’area del porto.

BANDA NEL MIRINO

Che sia una banda, o un paio di persone soltanto, è tutto da scoprire con le ricerche che sono in corso, fatto sta che questa ruberia va a sommarsi a quella avvenuta alcune settimane fa nella zona di Santa Giulia dove sono stati portati via altri motori, turbando di fatto la tranquillità dei sonni di chi vive da sempre in un’area del Delta nota per essere una sorta di isola felice, dove i crimini sono praticamente inesistenti. «Porto Tolle è statisticamente uno dei comuni della provincia in cui avvengono meno furti e reati in generale – conclude il primo cittadino - Certamente bisogna mantenere alta l’attenzione e tenere la questione sotto controllo».