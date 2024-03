Treviso. Ragazzina scippa un'anziana dell'orologio, viene fermata da un passante e in tasca ha il documento del mandante

TREVISO - Ragazzina scippa un'anziana in centro e in tasca ha il documento del mandante. Il fatto risale al 3 ottobre 2023 quando una signora di 86 anni mentre camminava con il deambulatore è entrata in contatto con una giovanissima (meno di 14 anni) che le ha strappato dal polso l'orologio.

Un passante si accorge di quanto sta accandendo, blocca la ragazza e chiama la polizia che intervenuta sul posto, la identifica.

La ragazzina ha meno di 14 anni e pertanto non è imputabile ma in tasca ha un passaporto di un 20enne romeno oltre che il quadrante dell'orologio. Le indagini della squadra mobile che nei giorni scorsi ha chiuso il cerchio su questo 20enne denunciato per furto aggravato in concorso. Aggravato dall'età della vittima e di essersi servito per l'esecuzione di una ragazzina minorenne.