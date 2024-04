Rugby. Il Benetton si ferma ancora a Belfast contro Ulster dove non vince da 13 anni ma arrivano 2 punti preziosissimi per la corsa playoff

BELFAST – Il Benetton interrompe in Irlanda del Nord la striscia vincente dopo tre successi di fila in casa dell'Ulestr nello scontro diretto per la corsa playoff.

Al Kingspan Stadium finisce 38-34 (pt 21-9) a conferma del tabù trevigiano che non vince in trasferta a Belfast dal lontano ottobre 2011 (11-23). Eppure il match si era messo subito bene. Trascorsi 5' e Menoncello che sblocca lo score liberato lungo l'out di destra che schiaccia sulla bandierina. Ma Umaga, in serata poco ispirata al piede (1/4), non trasforma. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e Ulster prima dell'intervallo va a marcare ben tre mete. Bortolami striglia i suoi in spogliatoio e i risultati si vedono al rientro in campo. Umaga, Halafihi e Nemer vanno a seno riportando i Leoni a un punto da Ulster (28-27) al 63'. Ma il finale premia i nordirlandesi che ricacciano indietro il Benetton con la meta di Izuchukwu. In extermis i Leoni trovano il doppio bonus con la quinta meta firmata in pieno recupero da un eccellente Albornoz.

ULSTER RUGBY 38

BENETTON RUGBY 34

MARCATORI: pt 5′ meta Menoncello, 15′ meta Stewart tr Cooney, 24′ cp Umaga, 32′ meta Crothers tr Cooney, 39′ meta Stockdale tr Cooney; st 6′ meta Umaga, 9′ meta Addison tr Cooney, 16′ meta Halafihi tr Albornoz, 22′ meta Nemer tr Albornoz, 25′ meta Izuchukwu tr Cooney, 33′ cp Cooney, 40′ meta Albornoz tr Albornoz.

ULSTER: Lowry, Baloucoune, Addison (74′ Marshall), McCloskey, Stockdale (43′ McIlroy), Burns, Cooney (76′ Shanahan), McCann, Crothers, Ewers (57′ Jones), O’Connor (C) (64′ Izuchukwu), Sheridan, Wilson (64′ French), Stewart (74′ Andrew), O’Sullivan (53′ Warwick). All. Murphy.

BENETTON: Umaga, Marin, Menoncello, Zanon (76′ Drago), Smith, Albornoz, Uren (57′ Garbisi), L. Cannone, Lamaro (c) (48′ Halafihi), Izekor, Iachizzi (64′ Favretto), Scrafton (40′ N. Cannone), Ferrari (52′ Pasquali), Nicotera (47′ Lucchesi), Gallo (52′ Nemer, 74′ Gallo). All. Bortolami.

ARBITRO: Grove-White (Scozia).

NOTE: pt 21-8. Cartellini: 40' st giallo a Marshall (Ulster). Calciatori: Ulster (Cooney 6/6); Benetton (Umaga 1/4, Albornoz 3/3). Punti conquistati: Ulster 5; Benetton 2. Man of the match: Cooney (Ulster).