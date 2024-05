JESOLO - Omicidio a Jesolo Paese in via Antiche Mura 59. È stato trovato morto in casa un tabaccaio 64enne, Roberto Basso con attività al lido in piazza Marina. L'uomo, celibe, viveva da solo: fino a qualche tempo fa era in casa con la madre anziana. Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Donà, i colleghi di Venezia, i Ris e gli specialisti della medicina legale di Padova. (video di Luca Vecchiato)