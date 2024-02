L'indipendentista veneto e i 20 milioni spariti. Gianluca Busato: «Un'inchiesta di 5 anni fa sfociata in alcunché»

buoni venetisti' è VENEZIA - Quella sui '' è

na vecchia inchiesta di 5 anni fa che ha concluso da più di 2 anni la fase di indagini senza essere sfociata in alcunché. Così come finirono in un nulla di fatto i controlli effettuati persino dalla Consob e ancor prima dalla stessa Guardia di Finanza

. Lo afferma in una nota Gianluca Busato , promotore di 'plebiscito.eu', al centro di indagini su una raccolta di 'buoni' per 20 milioni di euro, che non sarebbero mai stati restituiti ai creditori.

i token di utilità non sono prodotti finanziari, bensì crediti di accesso a servizi aziendali fruibili tipicamente attraverso sistemi informatici. È quindi del tutto normale e legittimo che, avendo creato prodotti e piattaforme digitali di eccellenza tecnologica, che hanno ricevuto nel tempo anche premi e riconoscimenti, sia stato integrato anche un sistema per la loro fruizione basato sulla blockchain

. L'azienda Venice Swap, poi, è

stata fondata a fine 2021, quindi più di due anni dopo le romanzesche vicende raccontate

, e sarà stata

inserita tra i futuri 'Unicorn', aziende con giro d'affari superiore al miliardo di euro da Dealroom, la prima piattaforma europea di monitoraggio di startup e venture capital. Dealroom ha stimato il valore di Venice Swap attorno ai 500 milioni di euro

, sostiene. Busato infine sottolinea che

vive in un appartamento in affitto e viaggia con una vecchia auto usata, per cui di soldi a fiumi su cui tuffarsi alla Paperon de' Paperoni proprio non ce ne sono

.

