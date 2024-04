AURONZO - Il giorno dopo la tragedia sfiorata, per la valanga staccatasi sotto Forcella della Neve, a Misurina, gli organizzatori della spedizione di Forni Avoltri, di cui faceva parte la ragazzina rimasta per cinque minuti sotto un metro di neve, sono travolti dalle critiche. Tanto che oggi, nella sede della sezione Cai del vicino paese della Carnia, si riunirà il direttivo per fare il punto sulla vicenda. Pesa in particolare, la decisione di uscire nonostante i bollettini inerenti alle valanghe annunciassero un grado "4 forte".

LA SITUAZIONE

«La vicenda - dichiara Fabio Del Fabbro, referente dell'attività giovanile del sodalizio - ha preso una brutta piega: siamo sotterrati dai commenti sui social. Anche il presidente viene tartassato. E nemmeno il governatore del Veneto, Luca Zaia, si è risparmiato nei nostri confronti. Non mi sento di dichiarare null'altro fintantoché non che non ci saremo incontrati». Stessa posizione è assunta nel commentare la fortunata e casuale presenza dei finanzieri del Sagf di Auronzo. «Non posso rilasciare dichiarazioni nemmeno sulla presenza dei soccorritori della Guardia di Finanza - aggiunge Fabio Del Fabbro -. Anche qui sono venuti fuori grossi problemi. Per ogni domanda, però, dovete attendere l'esito dell'incontro, che chiarirà ogni dubbio a tutte le richieste».

L'uscita con sci d'alpinismo per ragazzi, tesserati Cai, con un'età compresa tra i 12 e i 17 anni, è stata programmata una decina di giorni fa, con l'accompagnamento della guida alpina Riccardo Del Fabbro. L'avviso della sezione, pubblicato anche in rete e rivolto a tutti i soci, è datato 25 marzo e spiega che la località sarebbe stata decisa in base alle condizioni dell'innevamento e al numero delle adesioni. Sulla neve cadorina, alla fine, martedì sono saliti in quota due accompagnatori e sei ragazzi, tra i quali pare ci fossero anche i due figli di Cristiano Romanin, comandante del Sagf della stazione di Auronzo, che racconta che i giovani sono atleti di biathlon dell'associazione sportiva dilettantistica Monte Coglians, nel cui direttivo è consigliere anche lo stesso Cristiano Romanin.

IL SALVATAGGIO

«A Forni Avoltri ci conosciamo tutti afferma il finanziere . Io e il collega Enrico Tach, allenatore di biathlon, eravamo impegnati in un addestramento autorizzato. Arrivati in mattinata, abbiamo incrociato la comitiva. Al momento del distacco che ha coinvolto la ragazza, che si trovava 20 metri più bassa rispetto al resto del gruppo ed è stata trascinata per una sessantina di metri nel canale, noi eravamo distanti qualche centinaio di metri in linea d'aria». Una presenza provvidenziale tra compaesani, sulla quale Fabio Del Fabbro, ieri sera, ad una precisa domanda si è trincerato dietro il non poter commentare. Come conferma il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, il colonnello Dario Guarino, l'uscita dei militari del Sagf era autorizzata per il consueto addestramento. «Le unità impegnate variano nel numero in base alla tipologia di esercitazione - chiarisce Cristiano Romanin - Per esempio, per una simulazione di valanga è richiesto maggior personale, per lo scialpinismo, come nel caso di martedì, sono sufficienti due persone».

Nel suo intervento, a poche ore dalla valanga, il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha evidenziato l'approccio responsabile alla montagna. «In questa coda di stagione invernale sulle nostre montagne ha sottolineato il governatore è bene essere responsabilmente informati sul meteo e sulla situazione nei luoghi che si frequentano. Soprattutto, in questi giorni, non è mai fuori luogo l'invito alla prudenza, all'accortezza e a rispettare quelle che sono le regole fondamentali, di buon senso prima di tutto, per la sicurezza di tutti».