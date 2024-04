Valanga sopra il lago di Misurina: sei persone travolte dalla neve

AURONZO DI CADORE (BELLUNO) - Valanga oggi, martedì 2 aprile 2024, a Cadini di Misurina: travolte sei persone. Lo smottamento si è verificato alle 12, sul gruppo montuoso delle Dolomini orientali che sovrasta il lago di Misurina.

Pericolo valanghe sulle Dolomiti

Le sei persone che sono state investite dalla neve sono fortunatamente state soccorse e non risultano essere ferite gravemente.

Sulle Dolomiti il pericolo di valanghe è 4-forte e nelle Prealpi, oltre il limite del bosco, è 3-marcato. Il manto nevoso è umido fino in profondità, debolmente consolidato e appesantito dalla pioggia e dalle nevicate umide fino in quota. Nella tarda mattinata di lunedì 1 aprile, piove fino oltre i 1800 m di quota e nelle 24 ore precedenti sono caduti localmente ulteriori 10-15 cm di neve. Sono da aspettarsi valanghe spontanee di neve bagnata e umida, anche molto grandi, lungo tutti i pendii ripidi in tutte le esposizioni. Le valanghe, in alcuni casi potranno raggiungere anche quote dove la neve è scomparsa per la fusione. Valanghe bagnate di fondo e di slittamento sono possibili lungo tutti i pendi ripidi erbosi.



Il pericolo di valanghe non subirà variazioni nella giornata di martedì e sarà 4-forte in Dolomiti e 3-marcato in Prealpi. Mercoledì probabile diminuzione a 3-marcato anche in Dolomiti. Sono da aspettarsi ancora valanghe spontanee di neve bagnata e umida di fondo, anche molto grandi, lungo tutti i pendii ripidi in tutte le esposizioni. Le valanghe, in alcuni casi potranno raggiungere anche quote basse lungo i canaloni abituali. Probabile innesco di valanghe di slittamento lungo i pendi ripidi erbosi in quota. Le valanghe provocate potranno subire facili inneschi anche con debole sovraccarico in quota anche per l’azione del vento a fine precipitazioni. Attenzione ai possibili crolli di cornici da vento.



Le valanghe attese possono interessare diffusamente le aree antropizzate in quota e vie di comunicazione anche in siti non abitualmente esposti al pericolo di valanghe. Si tratta per lo più di eventi magnitudo media o elevata Per le escursioni sulla neve (sci fuori pista, sci alpinismo, escursioni con racchette da neve in quota), è richiesta una elevata capacità di valutazione delle tracce di salita e di discesa per evitare le diffuse situazioni di pericolo e di rischio. Si raccomanda di avere al seguito e attive le attrezzature da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda).