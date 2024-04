CORTINA D’AMPEZZO La solidità di Cortinabanca è confermata dall’utile di esercizio dell’anno 2023, di quasi 11 milioni di euro. È uno dei dati che il presidente Massimo Antonelli porterà all’assemblea dei soci giovedì 9 maggio, alle 17, all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo. L’utile si è raddoppiato, rispetto ai 5 milioni 622.855 euro del 2022. Fra i punti all’ordine del giorno della riunione, oltre alla discussione e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, quest’anno è prevista l’elezione dei componenti il collegio dei probiviri, organo interno della società, che ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra la banca e i suoi soci.



IL PRESIDENTE

«I numeri del nostro bilancio sono ottimi - conferma Massimo Antonelli, presidente di Cortinabanca - con un utile che ci permette di mantenere, anche per i prossimi anni, una buona redditività e patrimonializzazione, per favorire la crescita economica ed il benessere sociale delle nostre comunità e del nostro territorio. E’ il modo migliore per festeggiare il cento e trentesimo anniversario della nostra banca, fondata nel lontano 1894, quando trentacinque soci diedero vita alla “Società di casse di prestiti e di risparmio per Ampezzo”, firmando l’atto di costituzione». Nell’ultima parte dell’assemblea saranno trattati argomenti sociali dell’attività annuale della banca. Ci sarà un omaggio ai soci da cinquant’anni; saranno estratti cento buoni spesa, da utilizzare sul territorio. «Cortinabanca ha mantenuto anche nel 2023, e con ancor più vigore, il sostegno ai propri soci e clienti – aggiunge il presidente Antonelli – con azioni mirate alla loro crescita anche economica e, parallelamente, ha incrementato in maniera importante il contributo economico al territorio della nostra provincia, con oltre un milione di euro stanziati per sostenere enti e associazioni che svolgono la loro attività, quasi sempre con l’aiuto di volontari, in ambito sanitario, sociale, sportivo e culturale». Ne rinnovare l’invito a partecipare all’assemblea, Antonelli ricorda: «Essa rappresenta il principale momento comunitario di partecipazione sociale, dove viene fatto il punto sull’attività svolta e vengono condivisi i risultati ottenuti e gli obiettivi da raggiungere». Cortinabanca è l’unico istituto di credito con sede in provincia; nel tempo ha sviluppato una rete di filiali, da affiancare a Cortina, con sportelli nell’area artigianale di Pian da Lago, a San Vito e Pieve di Cadore, Zoldo, Rocca Pietore, Alleghe, Ponte nelle Alpi, Alpago e infine nel capoluogo Belluno.