AURONZO DI CADORE - Dopo una ricerca spasmodica da parte della Media Sport Event di Gianni Lacchè è stato finalmente trovato il gestore dell'Hotel Auronzo, l'unico a 4 stelle presente nel centro del paese cadorino, mentre l'altro, il Grand Hotel Misurina, si trova in riva al lago auronzano a 25 chilometri dal paese.



L’ACCORDO

Il pluristellato albergo continuerà dunque ad alloggiare il ritiro estivo di precampionato della Lazio, il 16. senza soluzione di continuità. Così gli operatori turistici e commerciali di Auronzo di Cadore tirano un sospiro di sollievo, dopo le mille incertezze che hanno caratterizzato i rapporti fra la Media Sport Event, che cura in esclusiva i ritiri laziali, e il Comune di Auronzo dopo la presenza delle casacche bianco-celesti nella scorsa estate. È un sospiro liberatorio il loro, perchè il periodo pasquale è tradizionalmente caratterizzato dalle prenotazioni per il periodo estivo, segnatamente della tifoseria laziale. Riassumendo per sommi capi la vicenda, divenuta nel tempo un tormentone, ha visto prima le incertezze da parte del Comune se rinnovare la disponibilità di ospitare per un altro biennio la compagine calcistica di Lotito. Una volta poi ricevuto l'incarico ufficiale, la Media Sport Event, che aveva ottenuto la disponibilità della struttura ricettiva, si è trovata fra capo e collo alla fine del gennaio scorso, l'inagibilità dell'albergo Auronzo, a meno che non fossero effettuati alcuni interventi di adeguamento degli impianti antincendio. Lavori questi il cui costo è da scalare dall'affitto dovuto al curatore fallimentare a cui è soggetto l'albergo. Praticamente un pari e patta con in aggiunta il favorevole incasso della restante parte della stagione turistica.



L’ITER

Intanto vari tentativi di aggiudicazione all'asta dell'immobile erano andati a vuoto. In questo clima di incertezza la Cooperativa 23 Maggio di Padova rinunciava per motivi organizzativi alla tradizionale gestione dell'albergo Auronzo. Restava alla Media Sport Event l'alternativa di ricorrere all'ospitalità dell'altro albergo a 4 stelle situato nella Val d'Ansiei, il Grand Hotel Misurina che però si trova a 25 chilometri dal centro auronzano e dal campo di allenamento e relativa palestra. Troppi i problemi logistici a giudizio della dirigenza laziale e quindi decisamente rifiutata. Non rimaneva che puntare sulla disponibilità di un paio di alberghi locali, anche se inferiori per prestazioni, non essendoci la capienza in una unica struttura come l'Hotel Auronzo. Offerta questa che era stata espressa solamente a voce, come riferito da Gianni Lacchè, amministratore unico della Media Sport Event e che in questi giorni ha tirato fuori dall'uovo pasquale la sorpresa della nuova conduzione. Confessa sconsolato il manager laziale, senza sbilanciarsi sull'identità della gestione dell'albergo Auronzo: «Ho dovuto fare i salti mortali per mettere al loro posto tutti i numerosi tasselli senza che qualcuno sul posto mi abbia dato una mano per risolvere una situazione divenuta assai complicata».