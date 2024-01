AURONZO - Lazio ad Auronzo in ritiro: la palla adesso passa agli albergatori che entro il 28 febbraio dovranno riferire al Comune chi di loro è disposto ad accogliere la prima e la seconda settimana di luglio le 60 persone, tra giocatori e staff della squadra romana. L’hotel Auronzo, la tradizionale sede dell’unico “4 stelle” a fondovalle (l’altro è distante 25 chilometri, a Misurina), in amministrazione fallimentare e affidato fino allo scorso anno alla gestione della Cooperativa “13 maggio” di Padova, rischia infatti di rimanere chiuso.



I PRECEDENTI

Le prime due aste di vendita sono andate deserte, la prossima è fissata per aprile. Il tempo stringe e il rischio è che alla vigilia la sede del ritiro dei biancocelesti non sia ancora fissata. Così il Comune di Auronzo sonda il terreno e studia un piano “b” coinvolgendo direttamente gli operatori. In una riunione dei giorni scorsi il sindaco Dario Vecellio Galeno ha illustrato la situazione chiedendo la disponibilità di una o due strutture dove accogliere la Lazio nell’ipotesi in cui l’hotel Auronzo fosse ancora chiuso e invenduto. Il termine per tirare le somme e stabilire l’alternativa è stato fissato per il 28 febbraio. In questi giorni molti alberghi stanno ricevendo le prenotazioni per le vacanze estive e luglio è uno dei periodi più gettonati. È poco probabile che un albergatore rifiuti una prenotazione certa e ne preferisca una “possibile”. Vero è che si tratta di prenotazioni per lo più di tifosi della Lazio. Che però non si sa se potrà essere ospitata all’Auronzo. Un rebus legato quasi esclusivamente all’incognita che incombe sulla disponibilità dell’Auronzo.



IL SINDACO

«Il Comune ha fatto la sua parte per altro quasi dimezzando le spese a carico delle nostre casse e scendendo da mezzo milione a 300mila euro -sottolinea il sindaco- il contratto con Media sport event che cura il ritiro della Lazio è stato firmato, ora si tratta di definire i particolari». Più complicato sistemare la squadra del presidente Claudio Lotito a Misurina, dove si trova l’altra struttura auronzana classificata “4 stelle” e con un numero di stanze sufficiente per non dover smistare atleti e staff in due alberghi. L’ostacolo maggiore però è legato alla distanza di 25 chilometri che sarebbe da percorrere quattro volte al giorno per raggiungere lo stadio Zandegiacomo al mattino e al pomeriggio per gli allenamenti. È ottimista, Gianni Lacchè, presidente di Media sport event che in queste ore sta lavorando su due fronti: il primo è subordinato alla vendita dell’hotel Auronzo alla prossima asta e prevede di inserire nelle clausole del contratto l’obbligo per il nuovo acquirente di ospitare la Lazio. La soluzione sarebbe che lo stesso Claudio Lotito comprasse l’albergo. «Gliene ho parlato -racconta Lacchè- ma ha tergiversato, credo che non se ne farà nulla». L’altro fronte è preparare il terreno qualora l’Auronzo restasse invenduto anche alla prossima asta. «Stiamo contattando alcuni hotel sui quali “spalmare” la sessantina di persone della Lazio -conclude il presidente Lacchè- sono ottimista, confido che una soluzione si troverà».



L’ATTESA

Sarebbe comunque una soluzione positiva per l’economia turistica della vallata, un sospiro di sollievo di albergatori e negozianti del paese cadorino per i quali in questi anni di crisi la presenza della squadra di Lotito e dei suoi tifosi è stata una manna dal cielo. Anche se, con la forte ripresa verificatasi nelle scorse estati, a qualche operatore turistico la presenza biancoceleste non è parsa più così economicamente decisiva. Anche il Comune ha intrapreso un nuovo corso da questo punto di vista, allargando la forbice temporale della stagione e puntando su eventi sportivi per allungare il calendario e sganciandosi così dalla Lazio .