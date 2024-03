Lazio, c'è Martusciello per il dopo Sarri. Lungo confronto a Formello tra Lotito, giocatori e staff

La giornata delle sorprese a Formello termina con il confronto serale tra Lotito, lo staff di Sarri e i giocatori dopo le dimissioni improvvise del tecnico. Una scelta che ha preso tutti in contropiede tra dirigenza, collaboratori e calciatori stessi, ma il Comandante aveva ormai deciso e la sua avventura con la Lazio va ormai considerata chiusa.

Al suo posto al momento resta il vice Martusciello, che dopo mezzanotte ha lasciato il centro sportivo insieme al resto dello staff.

La giornata della Lazio dalle dimissioni di Sarri

È iniziato tutto in tarda mattinata quando Sarri, ancora prima del ritrovo fissato nel primo pomeriggio (ore 14:30), ha rassegnato le sue dimissioni alla società. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha scosso Formello prima e l’ambiente biancoceleste poi. Fabiani ha provato in tutti i modi a far cambiare idea all’allenatore, stesso discorso per quanto riguarda i giocatori, ma proprio l’atteggiamento di alcuni di questi ultimi lo ha spinto a prendere una decisione importante nonostante altri 15 mesi e mezzo di contratto e 5 milioni più bonus da guadagnare ancora.

Il confronto a Formello con Lotito

Una volta comunicata la decisione a tutti Mau si è fumato l’ultima sigaretta a Formello assieme a Fabiani e il club manager Bianchi e alle 17 ha lasciato Formello tornando nella sua casa all’Olgiata. Da lì, nel centro sportivo è iniziata la lunga attesa fino all’arrivo di Lotito alle 21, che ha dato il via al confronto con lo staff di Sarri (una parte rientrata per cena a Formello). Tra i temi discussi ci sono stati gli ultimi risultati negativi, i premi in ritardo e infine il futuro della panchina, con la scelta che è ricaduta su Martusciello.

Romagnoli lascia il centro sportivo

La squadra, che intanto ieri pomeriggio ha iniziato il ritiro punitivo a Formello, dopo le dimissioni di Sarri ha svolto un allenamento in palestra senza sapere però nulla sul futuro prima dell'arrivo di Lotito. Il confronto col patron è stato lungo e tra l'altro, durante la serata (alle 23:20 circa), Alessio Romagnoli ha lasciato il centro sportivo, ma vi ha fatto rientro circa un'ora dopo. Discorso differente per lo staff, per il quale però era previsto il rientro nelle rispettive abitazioni. Domani da programma è attesa una seduta mattutina dopo le analisi del sangue.