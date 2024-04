Roma, Mancini sventola una bandiera biancoceleste con un ratto: indaga la procura federale

La Procura Federale ha deciso di aprire un'indagine per i gesti di Gianluca Mancini al termine di Roma-Lazio. Il difensore centrale ha segnato il gol della vittoria al 42', un colpo di testa molto preciso che ha permesso al club di conquistare i tre punti. Per festeggiare il successo, fondamentale per la cosa Champions League, il centrale numero 23 è andato insieme ai compagni sotto la Curva Sud esultando con i suoi tifosi. Nel farlo, però, Mancini ha preso una bandiera biancoceleste con un ratto disegnato sopra e l'ha sventolata scatenando le polemiche. La Procura della Figc ha già acquisito i video dell'episodio e l'accusa sarebbe la violazione dell'articolo 4 del codice sportivo.

Mancini sventola una bandiera biancoceleste con un ratto al termine di Roma-Lazio: cosa rischia e i precedenti

Le parole di Gravina

Dell'episodio ne ha parlato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina: «Sono stato informato che la Procura ha aperto un fascicolo, è in atto una verifica», ha detto il numero uno del calcio a margine dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo.

Cosa rischia Mancini

Il gesto di Mancini potrebbe non essere senza conseguenze. Per aver sventolato la bandiera biancoceleste, il difensore rischia una sanzione, anche se ci sono due ipotesi. La prima riguarda una squalifica di una o più giornate, la seconda, avallata dai precedenti, è quella della multa. L'ultima volta che un giocatore ha esultato con una bandiera o uno striscione contro la squadra rivale è stato Massimo Ambrosini che, nei festeggiamenti per la conquista della settima Champions League da parte del Milan, ha mostrato uno striscione rivolto all'Inter.

Su questo c'era scritto «Lo scudetto mettitelo nel c...». Un gesto che ha causato le scuse dei rossoneri e una multa per il difensore.