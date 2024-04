Il Verona vince allo scadere lo scontro salvezza con l'Udinese: l'incornata di Coppola al 93' è decisiva

Al Bentegodi la spunta l'Hellas Verona al minuto 93 contro l'Udinese. Lo scontro salvezza della 33a giornata lo decide il colpo di testa di Diego Coppola quasi allo scadere.

Uno stacco imperioso del difensore dell'Hellas che non lascia scampo a Okoye.

La partita

Una partita equilibrata, con pochi sussulti. Il gol del Tucu Pereyra illude l'Udinese ma pochi secondi dopo viene annullato per fuorigioco. La gara viaggia su un equilibrio sottile, dove entrambe le squadre cercano di rischiare il meno possibile. Quando tutto sembra destinato a rimanere immutato, arriva l'incornata del giocatore che non ti aspetti, Diego Coppola.

Esplosione di gioia allo stadio Bentegodi per una vittoria che può valere tantissimo nelle sorti di questo campionato. Il Verona fa un enorme balzo in avanti, portandosi al 15esimo posto con 31 punti, gli stessi dell'Empoli che nel pomeriggio ha battuto il Napoli. Tremenda batosta, invece, per l'Udinese che resta a quota 28, in attesa dei minuti da giocare contro la Roma nel recupero del 25 aprile al Bluenergy Stadium, dove si ripartirà dall'1-1. La squadra di Baroni esce dalla zona calda di classifica e a 4 giornate dalla fine mette un mattone enorme nella corsa alla salvezza. In vista delle partite di Frosinone e Sassuolo, in campo domani rispettivamente contro Torino e Lecce, l'Udinese di Cioffi potrebbe ritrovarsi virtualmente al penultimo posto, rischiando concretamente la retrocessione a 5 giornate dalla fine.