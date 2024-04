Situazione Champions, Europa, Conference e retrocessione: cosa cambia dopo l'ultima giornata? La classifica e il calendario

La trentaquattresima giornata di Serie A sta volgendo al termine, con la Roma che ha pareggiato 2-2 contro il Napoli, mentre l'Atalanta ha vinto 2-0 contro l'Empoli. Due sfide molto interessanti per la corsa alla prossima Champions League, a cui i giallorossi cercano di approdare da ben tre stagioni. Anche i bergamaschi sono alla ricerca del quinto posto che significherebbe accesso nela competizione Uefa. Dall'altra parte della classifica, invece, la Salernitana è sicura di scendere in Serie B, mentre il Sassuolo (che stasera affronta la Fiorentina) rischia la stessa sorte.

La corsa alla Champions League

Ancora aperta nelle zone alte della classifica è la corsa alle coppe europee, con quella alla Champions League che è la più ambita.

In lizza per partecipare alla prossima competizione per la coppa dalle grandi orecchie ci sono ben otto squadre. Si tratta di Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta, Lazio, Napoli e Fiorentina. I rossoneri sono a un passo dalla qualificazione automatica, ma il pareggio con i bianconeri ha frenato i loro sogni.

Per le squadre di Serie A, però, potrebbe anche arrivare un assist da Roma e Atalanta. Se una delle due dovesse approdare in finale di Europa League e trionfare, allora il nostro campionato avrebbe ben 6 squadre in Champions League.

Il calendario per la corsa Champions

Milan , dovrà affrontare Genoa, Cagliari, TORINO e Salernitana;

, dovrà affrontare Genoa, Cagliari, TORINO e Salernitana; Juventus , dovrà affrontare ROMA, Salernitana, BOLOGNA e Monza;

, dovrà affrontare ROMA, Salernitana, BOLOGNA e Monza; Bologna , dovrà affrontare TORINO, NAPOLI, Juventus e Genoa;

, dovrà affrontare TORINO, NAPOLI, Juventus e Genoa; Roma , dovrà affrontare Juventus, ATALANTA, Genoa ed EMPOLI;

, dovrà affrontare Juventus, ATALANTA, Genoa ed EMPOLI; Atalanta , dovrà affrontare SALERNITANA, Roma, LECCE, Torino e Fiorentina;

, dovrà affrontare SALERNITANA, Roma, LECCE, Torino e Fiorentina; Lazio , dovrà affrontare MONZA, Empoli, INTER e Sassuolo;

, dovrà affrontare MONZA, Empoli, INTER e Sassuolo; Fiorentina, dovrà affrontare Sassuolo, VERONA, Monza, Napoli e CAGLARI.

*Le partite in maiuscolo sono in trasferta.

La corsa all'Europa League

due delle squadre che sono in lizza per la corsa Champions scenderanno per forza di cose in Europa League. In corsa per questa competizione ci sono Bologna, Roma, Atalanta, Lazio, Napoli, Fiorentina e Torino. Questi club nei prossimi giorni potrebbero anche retrocedere o salire nel torneo della Uefa. La classifica vale solo un posto in Europa League con il secondo che viene assegnato per la vittoria della Coppa Italia. All'ultimo atto del torneo sono arrivate Atalanta e Juventus. Se queste due dovessero qualificarsi per la classifica però, allora il posto verrebbe assegnato alla 7ª di Serie A.

Il calendario per la corsa all'Europa League

Roma dovrà affrontare Juventus, ATALANTA, Genoa ed EMPOLI;

Atalanta dovrà affrontare SALERNITANA, Roma, LECCE, Torino e Fiorentina;

Lazio dovrà affrontare MONZA, Empoli, INTER e Sassuolo;

Fiorentina dovrà affrontare VERONA, Monza, Napoli e CAGLARI.

Torino dovrà affrontare: Bologna, VERONA, Milan, ATALANTA.

La corsa per la Conference

Ad andare in Conference League sarà la 7° in classifica. Sempre se quest'ultima non è la vincitrice della Coppa Italia. Se l'Atalanta per esempio dovesse arrivare al settimo posto vincendo però la Coppa Italia o ancora meglio l'Europa League, le cose cambierebbero ancora, e il posto in Conference sarebbe lasciato all'ottava in classifica.

La corsa salvezza

Ancora apertissima anche la lotta salvezza. Dal 13esimo al 19esimo posto passano infatti solamente nove punti. Il tutto, con moltissimi scontri diretti ancora da giocare:

Genoa, dovrà affrontare MILAN, Sassuolo, ROMA e Bologna;

Lecce, dovrà affrontare CAGLIARI, Udinese, Atalanta e NAPOLI;

Cagliari, dovrà affrontare Lecce, MILAN, SASSUOLO e Fiorentina;

Verona, dovrà affrontare Fiorentina, Torino, SALERNITANA e Inter;

Empoli, dovrà affrontare Frosinone, LAZIO, UDINESE e Roma;

Udinese, dovrà affrontare Napoli, LECCE, Empoli e FROSINONE;

Frosinone, dovrà affrontare EMPOLI, Inter, MONZA e Udinese;

Sassuolo, dovrà affrontare Inter, GENOA, Cagliari e LAZIO;

Salernitana, dovrà affrontare Atalanta, JUVENTUS, Verona e MILAN.

*in maiuscolo le partite in trasferta

Come lo scorso anno, in caso di arrivo a parimerito verrà disputato uno spareggio. Con la differenza che contrariamente alla scorsa stagione, quest'anno verrà giocato in due partite, andata e ritorno.