Serie A, dalla Champions alla Conference League: chi si qualifica alle coppe europee. Europa League fondamentale

Il calendario di Serie A è ormai agli sgoccioli e mancano due giornate (più Lecce-Udinese e Fiorentina Monza) al termine del campionato. Ci sono ancor alcuni verdetti pendenti sopra le squadre italiane, con la corsa alle competizioni della Uefa che è ancora aperta. Sicure di andare in Champions sono ben quattro squadre: Inter, Milan, Juventus e Bologna con l'ultimo posto (il quinto conquistato grazie al ranking per federazioni) che è ancora in bilico con ben tre squadre in corsa. Si tratta di Roma, Lazio e Atalanta, con una o due di queste che andranno in Europa League. Anche la corsa a questa competizione è aperta, così come quella alla Conference League.

Roma e Lazio, per la Champions il sesto posto può non bastare più: cosa succede se l'Atalanta le vince tutte, le combinazioni