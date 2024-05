VENEZIA - Ristoranti e alberghi, ma perché non le spiagge? "Beach Club d'Italia" è la guida (Morellini editore) che passa in rassegna gli stabilimenti balneari del Belpaese, assegna non "forchette", ma "ombrelloni" e stila la classifica delle migliori strutture affacciate su Adriatico, Jonio, Tirreno. Dei 225 stabilimenti balneari censiti in Italia, 14 sono in Veneto. E domani, a Mirano (ore 18.30, Spazio Castellantico 15) ci sarà la premiazione dei migliori, suddivisi per categoria.

GLI STABILIMENTI VENETI

Autori di questa nuova guida sono Andrea Guolo (giornalista professionista, veneziano di origini, firma di Vogue Italia, Milano Finanza, Gambero Rosso, ideatore e fondatore di italianwinetour.info, sito di riferimento per l'enoturismo) e Tiziana Di Masi (attrice teatrale, scrittrice e blogger/influencer di pasticceria con il suo alter ego La Signora in Dolce).

«Il grande punto interrogativo per il futuro dei beach club italiani - ha detto Guolo - non è la Bolkestein, ma l'erosione della costa che sta diventando un fenomeno drammatico in alcune località italiane. Venendo meno la spiaggia, viene meno anche la possibilità di vendere postazioni e, di conseguenza, scendono i fatturati». Guolo e Di Masi hanno fatto il giro dell'Italia nell'estate del 2023. Raccontano: «Il metodo che abbiamo seguito, laddove era possibile, è stato quello di visitare il beach club come normali clienti, in incognito, valutando tutti gli aspetti della struttura (location, design, offerta di ristorazione e beverage, offerta di servizi e mood), per poi presentarci e raccontare cosa stavamo facendo, perché eravamo lì». Aggiunge Di Masi: «Sicuramente non tutti i 225 stabilimenti balneari contenuti in questa guida sono "storici", nel senso letterale del termine, e nemmeno frequentati da clienti abituali. Molte sono le novità assolute, molti hanno cambiato frequentemente gestione, e molti clienti scelgono un beach club occasionalmente, anche solo per una giornata. Ma una cosa è certa: chi sceglie di vivere il mare all'interno di uno stabilimento, anziché piazzarsi sulla spiaggia libera, non lo fa solo per comodità, ma anche perché desidera una "vita da beach club"».

LE CRITICITÀ

«Nel Veneto - hanno scritto gli autori - non esiste una vera e propria strada litoranea perché la complessità morfologica della costa ne ha, fortunatamente, impedito la realizzazione». L'annotazione: «La giornata on the beach in Veneto inizia presto ma tende a concludersi altrettanto presto perché, per rigide disposizioni comunali o semplicemente per scelta imprenditoriale, solo una minoranza di stabilimenti balneari ha optato per il prolungamento dell'orario di apertura fino a notte fonda».

Quattordici gli stabilimenti balneari selezionati: a Bibione Bi Tour Chiosco Blu e Seven Beach, a Caorle Baia Blu Beach, a Cavallino Treporti Fabiola Beach e Soleado Jambo 32 Beach, a Chioggia Sabbia e Sale e Stella Maris, a Eraclea Miramare, a Jesolo Oro Beach, a Rosolina Bagno Perla, Tamerici Dog e Tortuga Beach Club, a Venezia Des Bains 1900 e Spiaggia Hotel Excesior. In Veneto solo il Des Bains e l'Excelsior hanno avuto i "tre ombrelloni".