VENEZIA - Duecento dipendenti Avm-Actv, di cui due terzi nella navigazione e i restanti nell’automobilistico, impegnati ai seggi alle Europee ormai alle porte. Numeri più o meno in linea con le tornate elettorali passate, che anche questa volta preannunciano forti disagi nel trasporto pubblico locale, con conseguente modifica, sospensione (come nel caso della linea 1, coperta in parte dalla 2) e riprogrammazione delle corse nelle giornate di domani, domenica e lunedì. Quello che accadrà nell’automobilistico resta per il momento un’incognita: le comunicazioni verranno condivise oggi, dal Gruppo, sul suo sito ufficiale, mentre nella navigazione le indicazioni sono già state rese note nelle ore scorse.

Boraso: «Scriverò a Mattarella»

Un quadro che rischia di gettare nel caos il trasporto pubblico veneziano e che ha spinto l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, a correre ai ripari per il futuro, alla luce di una situazione ormai nota e a suo dire «vergognosa».

«I miei ripetuti appelli al senso di responsabilità – dichiara Boraso – non hanno funzionato. Lunedì, al termine delle elezioni, scriverò al presidente Mattarella e alla premier Meloni, per chiedere formalmente che venga attuata una modifica di legge, affinché tutte le persone alle dipendenze dei servizi pubblici essenziali (dai trasporti, alla raccolta rifiuti) non possano essere nominati per ricoprire il ruolo di rappresentanti di lista. Preso atto che allo stato attuale questo è un loro diritto, agirò di conseguenza per far prevalere il senso della legge, visto che quello della vergogna a quanto pare non ha la meglio».

E aggiunge: «Non è possibile che un comparto di persone che ha scelto di dedicarsi ad un servizio pubblico essenziale per la città, tra l’altro perlopiù appartenente ad una precisa zona geografica della provincia, metta in ginocchio il trasporto acqueo locale. Sfruttano quest’occasione per fare qualche giorno di riposo, quando sappiamo benissimo che si tratta di elezioni che non avrebbero bisogno di rappresentanti di lista in presenza. Chiedo scusa, anche se personalmente non ho colpa, ai cittadini che abitano in centro storico». Scuse arrivate in una nota anche dall’azienda, che tiene a sottolineare come la situazione sia conseguenza di una normativa in vigore.

Disagi e variazioni

Duecento i lavoratori coinvolti ai seggi, larga parte dei quali provenienti da Chioggia e quasi tutti rappresentanti di lista, oltre a qualche scrutatore e presidente. Da domani a lunedì il servizio di navigazione verrà dunque rimodulato, sospendendo innanzitutto la linea 1, con conseguente modifica delle fermate della 2 a parziale copertura del Canal Grande e servizi aggiuntivi messi a disposizione dei passeggeri nel tratto fra San Zaccaria e Lido, oltre che alla Giudecca. La linea 2 sarà infatti regolare, con fermate straordinarie in Canal Grande a San Stae, Ca’ d’Oro e San Silvestro, mentre il servizio aggiuntivo è previsto da San Zaccaria al Tronchetto dalle 10.49 alle 12.49 e dalle 17.09 alle 20.09 ai minuti ‘09, ‘29 e ‘49 e in senso inverso ogni 20 minuti dalle 10.16 alle 12.56 e dalle 17.16 alle 19.56. Da San Zaccaria al Lido, invece, ogni 20 minuti dalle 9.40 alle 20 e in senso contrario dalle 9.58 alle 20.18. Sospesa la linea DMP (da piazzale Roma a Murano e viceversa), come pure la NM (dal terminal di San Giobbe a Murano Faro), 2/, 6, 7, 8, 10 e 15. Verrà inoltre diminuita la frequenza delle linee 11, 12 e 14 e il collegamento della nave traghetto fra Tronchetto e Lido vedrà alcune cancellazioni. Regolari 4.1, 4.2, 5.1 (ad eccezione della corsa delle 7.18 da San Zaccaria per il Lido, sospesa lunedì) e 5.2.