In Veneto, ma in generale in Italia ed Europa, da inizio 2024 si è registrato un aumento dei casi di pertosse rispetto agli anni precedenti. Nei primi cinque mesi dell'anno sono stati 643 i casi di pertosse registrati in Veneto, la maggior parte dei quali (553) in giovani di età fino ai 14 anni.

I casi più gravi, che hanno richiesto il ricovero in ospedale, sono stati 26, dei quali 20 in bambini con meno di 9 mesi e non ancora completamente vaccinati

«Dai dati analizzati - ha detto l'assessore regionale Manuela Lanzarin - emerge che i neonati che hanno avuto una forma grave sono nati da madri che non erano state vaccinate durante la gravidanza. Si sono verificati anche 16 casi nelle persone con più di 65 anni».

Per la prevenzione - informano i tecnici regionali - è disponibile la vaccinazione, che permette di evitare le forme gravi.

Sintomi della pertosse

La pertosse ha una incubazione di una decina di giorni, come spiegano dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Il sintomo principale è una tosse persistente, oltre le tre settimane, che si manifesta inizialmente come tosse lieve con lieve febbre e copiose secrezioni nasali. Dopo la tosse diventa parossistica e si associa a difficoltà respiratorie, se non diagnosticata e trattata questa fase potrebbe durare oltre i due mesi, in questa fase possono essere presenti anche apnea, cianosi e vomito.