Veneta la prima spiaggia d'Italia per presenze: Cavallino supera Rimini

La stagione delle vacanze al mare è già a pieno regime con la calata degli stranieri (tedeschi in primi) sul litorale, ma intanto i sindaci dell'Alto Adriatico si lustrano gli occhi con i numeri del bilancio finale 2023 che mostrano la spallata di Veneto e Fvg alle spiagge romagnole. In particolare emerge un dato che a buona ragione può essere definito storico: Cavallino Treporti ha superato Rimini per presenze ed è quindi la prima località balneare italiana.



Il sorpasso, che sarà ufficializzato oggi in occasione della presentazione del progetto del parco urbano dell'area mercato, vede Cavallino Treporti a quota 6.818.604 (dato dell'Ufficio statistica della Regione) mentre Rimini si è fermata a 6.731.661 (dato del Comune riminese). La località per eccellenza dei campeggi e dell'open air sale così al quinto posto nazionale dietro le grandi città e i centri d'arte: nell'ordine Roma, Venezia (che qualche anno fa ha superato Milano al secondo posto), Firenze.



GRANDE VITALITÀ



Ma è tutta la costa nordestina a dare segni di grande vitalità consolidando le posizioni 2022 (in parte però ancora condizionate dall'onda lunga del Covid e come tali prese con beneficio d'inventario, l'anno di confronto è il 2019): tra le prime 10 dopo Rimini, ora al sesto posto, ci sono Bibione, Jesolo, Caorle e Lignano Sabbiadoro.

Proprio il centro balneare friulano appoggiato sul Tagliamento è l'altra novità positiva della classifica, anche se in questo caso il dato è ufficioso, col superamento di Napoli nella top 10 delle località turistiche. Va ricordato che col dato delle presenze ci si riferisce alla permanenza nelle strutture ricettive di un comune: nella classifica degli arrivi ad esempio Jesolo supera Cavallino dove però il turista si ferma mediamente un paio di notti in più.

Comunque sia a Cavallino Treporti si brinda per lo storico sorpasso. «È un dato straordinario - osserva la sindaca Roberta Nesto, che è anche la coordinatrice dei comuni della costa veneta - essere la prima località italiana per il turismo balneare deve rendere orgogliosi tutti: operatori, amministratori, residenti.

Non facciamo la corsa su Rimini, che può aver avuto anche una parziale penalizzazione per la coda delle alluvioni in Romagna, ma pensiamo che sia stato premiato un lavoro di anni. Ovvero: siamo al primo posto in Italia perchè oltre a confermare gli eccellenti risultati nei mesi chiave dell'estate siamo cresciuti tanto nella bassa stagione, in aprile/maggio e settembre/ottobre. E' la dimostrazione che il tema della destagionalizzazione deve essere sempre più centrale per le località balneari: significa più lavoro con contratti migliori per gli addetti del settore e possibilità di un turismo slow fuori dai periodi più intensi».



METEO E SMART WORKING



Cavallino Treporti, dove - al pari di altre località del mare dell'Alto Adriatico - la stagione 2024 è partita forte con numeri migliori rispetto all'anno scorso, ha tratto vantaggio nel 2023 da condizioni meteo buone e prolungate oltre l'estate. Ma non c'è solo questo elemento: come le ricerche di settore vanno evidenziando la possibilità per una fetta crescente di lavoratori di usufruire dello smart working concede evidentemente la possibilità di passare più tempo nelle località turistiche. Senza dire che su tutta la costa del Nordest ha pagato l'impegno a portare i turisti sul litorale anche fuori stagione, vedi iniziative ed eventi in serie a Jesolo, Bibione, Caorle e nella stessa Lignano.

Resta centrale anche il tema del miglior rapporto possibile tra residenti e ospiti. «A Cavallino - conclude la sindaca Nesto - abbiamo avviato un progetto di rigenerazione urbana della zona mercato da oltre 5 milioni di euro che diventerà un'area polifunzionale pensata come punto di incontro in grado di ospitare gli eventi della comunità - a cominciare dal mercatino di Natale - ma anche con servizi ai cittadini e spazi di aggregazione per i giovani, dalla pista di skate al campo di basket. Al tempo stesso però diamo un segnale sul piano commerciale riqualificando un'area mercato che ha qualcosa come 217 posteggi e d'estate è sempre una grande attrattiva per i turisti». Un progetto finanziato per un terzo dalla Città metropolitana. «Questa prima opera che viene inaugurata grazie ai finanziamenti derivanti dal PNRR - commenta Luigi Brugnaro, sindaco della Città metropolitana di Venezia è un chiaro esempio di come grazie ad una strategica programmazione si possono realizzare le idee e i buoni progetti. L'intervento consegna alla comunità di Cavallino-Treporti una struttura che ha degli spazi per i giovani ma anche un mercato e servizi utili per i cittadini». E che, detto per inciso, per l'appunto farà contenti anche i turisti.