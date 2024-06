VENEZIA Niederauer lo ringrazia, lo elogia e per la seconda volta in pochi giorni lo conferma pubblicamente. Peccato che invece Vanoli non sia dello stesso avviso, tanto da ribadire definitivamente di volersene andare. Quantomeno cervellotica la mattinata di ieri in casa Venezia, perché già all’ora di pranzo, giusto un paio d’ore dopo la videoconferenza stampa del presidente Duncan Niederauer, il direttore sportivo Filippo Antonelli ha ammesso che sì, Paolo Vanoli stavolta ha ufficialmente chiesto la risoluzione contrattuale per accasarsi ai pari categoria del Torino. Un club granata intenzionato ad aprire una “trattativa” per non pagare tutto il milione di euro – nemmeno si parlasse di una cifra esorbitante per la società presieduta da Urbano Cairo – dovuto al Venezia per stracciare il nero su bianco col tecnico varesino fino al 30 giugno 2026. Se non un giallo poco ci manca, seppur solo per tempistiche e farraginose modalità comunicative, visto che il futuro a tinte granata di Vanoli era sì scritto ormai da parecchio, ma comunque lungo una strada nient’affatto in discesa.



NESSUNO SCONTO

«Dobbiamo fare un passo alla volta, Vanoli è un grande allenatore – le parole di Niederauer –, raggiungere la A non era un compito facile e lui ci è riuscito. Io come i tifosi spero possa rimanere con noi, anche tutti i giocatori hanno piacere che rimanga. Ci siamo sentiti, abbiamo condiviso le grandi emozioni domenica allo stadio e lunedì durante il corteo in Canal Grande. Volesse parlarmi sa dove trovarmi facilmente, ora sta a lui prendere una decisione...».

Detto fatto, un auspicio crollato un attimo dopo. Tuttavia, certamente annusando il pressoché scontato addio, il presidente non si era lasciato sfuggire l’opportunità di fissare in anticipo il “paletto”: «Sono a conoscenza dei rumors, Vanoli ha ancora due anni di un contratto che ritengo adeguato al lavoro fatto. Poi c’è una clausola e questa non è oggetto di negoziazione, inutile parlare di contropartite tecniche o di riduzioni. È un accordo già preso e nel caso dovrà essere rispettato».

Torino avvisato. Intanto tra le mille e più voci sembrerebbe aver preso consistenza la candidatura di Roberto D’Aversa, grande avversario del Venezia col Parma ai tempi di Tacopina, reduce da un rocambolesco esonero a Lecce dopo aver rifilato una testata all’ex lagunare Henry e costatagli quattro gare di squalifica ancora da scontare.



INCERTEZZA

«No, non abbiamo ancora parlato di nuovi allenatori – sempre il patron americano – eventualmente il direttore Antonelli se ne occuperà se necessario, ma è un discorso che faremo più avanti. I tifosi sono preoccupati? Il desiderio dei nostri fans è lo stesso che abbiamo anche noi. Sulla squadra l’idea è mantenere intatta gran parte della rosa, pur essendo naturale che ciò dipenda da molto fattori. Ci piacerebbe ripartire da Pohjanpalo, Busio e Tessmann, da Svoboda, Altare e Joronen, che ha dimostrato di essere un portiere valido per la serie A. Un ottimo nucleo di partenza, più pronto rispetto al gruppo che della nostra Serie A tre anni fa, e questa è un’ottima base di partenza».

Il classe ’75 D’Aversa con il genoano Gilardino era il tecnico più economico dell’ultima Serie A (a Lecce lo stipendio era di 500 mila euro netti all’anno) con al suo fianco un folto staff di collaboratori, blocco che pareva ad un passo dal trasferimento a Cesena, team fresco di ritorno in B e vicino all’addio col mister della promozione Toscano. Altri nomi per la panchina Marco Zaffaroni (con Antonelli a Monza), più indietro Di Francesco e non sembra ancora del tutto certa la conferma di Vincenzo Vivarini a Catanzaro, al contrario di quella di Giovanni Stroppa confermato a Cremona nonostante il ko in laguna. Sul fronte calciomercato il Venezia per dare esperienza alla retroguardia avrebbe messo gli occhi sullo svincolato Simon Kjaer, 35enne danese svincolato dal Milan (ma c’è anche la Fiorentina) e su Gian Marco Ferrari 32enne capitano del Sassuolo retrocesso tra i cadetti.