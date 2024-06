MESTRE - È andata e, per il curatore fallimentare che deve far tornare il più possibile i conti con i debitori dell'ex società Immpart, è andata meglio di quanto si potesse anche lontanamente immaginare. Per la Darsena Dec si erano presentati ben undici offerenti, partendo dalla base "minima" di 2 milioni e 716mila euro. Alla fine è stata aggiudicata per 6 milioni e 100mila euro, ben più del doppio, con una gara al rialzo vinta dalla società di Andrea Sponza, 63enne mestrino residente a Venezia, appassionato di nautica ma soprattutto imprenditore titolare della Pier&Co, azienda che produce capi di abbigliamento sartoriali con design innovativo con 160 dipendenti e quattro sedi operative.

BOOM DI OFFERTE

Nello studio padovano del commercialista Marcello Dalla Costa si sono presentati tutti (compresi dei "curiosi" che non avevano presentato offerte) perché, come si era visto nei numerosi sopralluoghi delle scorse settimane, questa maxi darsena da 400 posti a fianco del Laguna Palace faceva gola a molti. E, aperte le buste, sono iniziati i rialzi che, partiti da quello minimo previsto di 10mila euro, sono un poco alla volta lievitati a botte da 100mila euro, scremando progressivamente la platea dei pretendenti. Alla fine, saliti verso i 6 milioni, sono rimasti praticamente in due: Sponza e la Suninvest di Martellago, arrivata a mettere sul piatto 6 milioni e 10mila euro. Ma qui, appunto, il vincitore ha calato un rialzo di altri 100mila euro, facendo capire che non avrebbe comunque mollato e trasformando questa offerta in quella definitiva

IL VINCITORE

«Sì, è andata - conferma l'imprenditore - anche se adesso è tutto da iniziare perché è come prendere un ristorante vuoto da far ripartire». E se ieri mattina si parlava di qualcosa come 120 giorni per riaprire la Dec (ceduta comunque anche con tutte le attrezzature già pronte), Andrea Sponza vuole stringere i tempi per fare anche più rapidamente. «Dobbiamo solo capire quante barche possiamo intercettare con la stagione già iniziata, ma possiamo farcela entro l'estate - riprende -. Per partecipare a questa asta ho creato una società ad hoc di cui sono proprietario al 100 per cento, anche se entreranno altri soci». Quali? «Lo diremo più avanti. Di certo questa darsena può essere sviluppata oltre il rimessaggio delle barche, offrendo anche altri servizi». Sponza, proprietario di una barca a motore ormeggiata alla Giudecca, ha quindi progetti ben definiti per il rilancio della Darsena travolta dal fallimento della Immpart, ma con i bilanci tutto sommato in regola.

IL CONTENZIOSO

«Lavoreremo subito anche in merito al contenzioso in corso da anni con il Demanio e il Magistrato alle Acque, finito in Cassazione - aggiunge l'imprenditore -. Rimetteremo a posto tutte le cose anche se, rispetto alle tariffe di prima, forse si dovrà pagare qualcosa di più».

Nelle scorse settimane, in vista dell'asta, era stata tentata anche l'operazione di costituire una società di "piccoli azionisti" che, con quote da 10mila euro ciascuno, avrebbero voluto partecipare all'asta per rilevare la Dec, tentativo però sospeso per i tempi troppo stretti. L'obiettivo era di raccogliere almeno 2 milioni di euro per poi chiedere un mutuo e raggiungere l'offerta minima di 2,7 milioni. «Visti i rilanci, ci saremmo tirati indietro subito» commenta il commercialista mestrino Sandro Mazza che aveva ideato l'operazione. Intanto, nei prossimi mesi, andranno all'asta anche gli altri beni rimasti della Immpart, come un super-loft e mille metri quadri di un edificio direzionale in viale Ancona, affiancato al centro congressi del Laguna Palace. La darsena, e si è visto, era comunque il "pezzo forte".