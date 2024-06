VENEZIA - Sedici Comuni al voto, 38 candidati sindaco: è il quadro delle elezioni nel Veneziano per le amministrazioni che si presentano al voto, con due Comuni (Spinea e Portogruaro) che escono da un commissariamento.

L'appuntamento con le elezioni amministrative è particolarmente importante nel Portogruarese, dove su 11 Comuni ben 7 andranno al voto domani, sabato 8 e domenica 9 giugno. Si tratta di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro e Teglio Veneto. A questi Comuni se ne aggiungo tre del Sandonatese: Ceggia, Fossalta di Piave e Meolo.

NUOVE REGOLE

Questa tornata elettorale è la prima dopo la riforma introdotta per decreto legge a gennaio che ha modificato le regole sui mandati elettorali. La legge ha permesso a molti sindaci dei Comuni che hanno tra i 5 e 15 mila abitanti di proporsi per il terzo mandato. La sfida più interessante e combattuta è quella di Portogruaro. I candidati sindaci sono quattro mentre le liste collegate ben 16. Per la poltrona di primo cittadino si sfidano Antonio Bertoncello (sostenuto da Partito Democratico, Sinistra Italiana Verdi, Azione e le civiche "Portogruaro per il Bene Comune", "Lista civica per Portogruaro" e "Cittadini per Portogruaro"), Alida Manzato (con la civica "Città del Lemene") Sara Moretto (appoggiata dalle civiche "Insieme per Sara Moretto Sindaca" , "UniAmo Portogruaro", "Progetto Futuro" e "Portogruaro riparte") e Luigi Toffolo (sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le civiche "Impegno e Serietà" e "Porto Futura"). A sostegno di Toffolo proprio oggi, venerdì, alle 11.30, in piazza della Repubblica, arriverà il presidente della Regione, Luca Zaia. I candidati si sono confrontati in un doppio appuntamento, uno organizzato dalla Rete delle associazioni, l'altro al teatro Russolo promosso da ben 9 associazioni di categoria. I temi più caldi restano quelli legati alla viabilità e al centro storico, al nuovo asilo nido, al degrado urbano, alla valorizzazione del turismo e delle realtà frazionali. L'impegno per il nuovo sindaco sarà ancora più importante se si considera che il Comune esce da oltre un anno di commissariamento. Guardando agli altri Comuni, le sfide non sono comunque meno avvincenti. Nella vicina Fossalta di Portogruaro si sfideranno Annamaria Ambrosio, espressione dell'amministrazione uscente, e Paolo Anastasia. A Fossalta di Piave i cittadini dovranno scegliere tra Vincenzo Sabellico e Alessandra Sartoretto. A Ceggia la sfida vede tre candidati: Mirko Marin, Alice Billotto e Graziano Vidali. Sfida tutta al maschile a Gruaro, dove sono scesi nell'arena il sindaco uscente, Giacomo Gasparotto, alla sua sesta sfida, e Salaco Stefanuto. A Concordia Sagittaria, il duello è tra l'uscente Claudio Odorico e Pierangelo Piasentier. Annone Veneto dovrà infine scegliere tra Andrea De Carlo e Daniele Carotti.

SENZA RIVALI

Non c'è invece alternativa alle candidature presentate a Teglio Veneto, dove è in corsa solo il sindaco uscente Oscar Cicuto, e a Cinto Caomaggiore, con Gianluca Falcomer che vorrebbe portare avanti i progetti avviati in questi anni. In questi due ultimi casi, dove i cittadini troveranno nella scheda elettorale una sola lista e un solo candidato, il "nemico" da battere sarà l'affluenza alle urne. Secondo la normativa il numero dei votanti non dovrà essere inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, pena il commissariamento. Uno scenario che, dopo l'esperienza di Portogruaro, dove, nonostante l'impegno del commissario straordinario Iginio Olita, si è sentita la mancanza di guida politica, dovrebbe essere a tutti i costi evitato.