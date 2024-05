Zaniolo non sarà convocato per Euro 2024, infortunio nell'ultima partita con l'Aston Villa: cosa è successo

Brutte notizie per l'Italia di Luciano Spalletti in vista di Euro2024. L'ex Roma Nicolò Zaniolo non ci sarà per la spedizione in Germania a causa di un infortunio rimediato ieri in campionato nel match tra Aston Villa e Liverpool.

Le prime sensazioni non erano positive e si attendevano gli esami strumentali per capire la reale entità del problema dell'attaccante italiano.

L'esito degli esami strumentali: Zaniolo salta l'Europeo

Nella giornata di oggi Zaniolo ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una microfrattura al piede. Un infortunio non eccessivamente grave ma abbastanza per costringerlo a saltare l'Europeo. L'attaccante dell'Aston Villa dovrà stare fermo un mese e di conseguenza non potrà prendere parte al gruppo degli azzurri di Spalletti. La sfortuna non è certamente dalla parte di Zaniolo che aveva già saltato gli Europei nel 2021 per la rottura del legamento crociato anteriore.

Lo stop di Zaniolo rimette tutto in gioco per un posto tra i convocati. Spalletti aveva già detto di aver scelto il 70-80% dei gocatori da portare in Germania ma l'infortunio dell'ex Roma riapre delle valutazioni che il ct sarà obbligato a fare nei prossimi giorni.