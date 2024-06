Udinese, Cannavaro non rinnova. Il messaggio su Instagram: «Mi dispiace, avrei voluto continuare. Il Friuli mi è entrato nel cuore»

UDINE - Fabio Cannavaro nella prossima stagione non siederà sulla panchina dell'Udinese. È arrivata oggi, sabato 8 giugno, la decisione del club friulano comunicata dallo stesso Cannavaro che ha anticipato la società:

Rammarico dunque da parte dell'ex capitano azzurro campione del mondo, ma di certo non rimorsi dopo la missione compiuta della salvezza raggiunta all'ultima giornata di campionato. Per il tecnico quindi ora le porte sono aperte per una nuova avventura e le opportunità non mancheranno, considerate le diverse panchine scoperte in serie A, ma anche i club più ambiziosi in B. L'Udinese invece si metterà subito al lavoro per il nuovo allenatore.