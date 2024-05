PADOVA - «L’ultima iniziativa nei giorni scorsi si è tenuta al parco Cavalleggeri. Ha visto decine di genitori intervenuti per ascoltare che cos’è l’affido famigliare, una servizio del Comune fatto attraverso il Centro per l’affido e la solidarietà famigliare che ha avuto 110 progetti di ragazzi accolti. Più circa 30 in solidarietà famigliare fino ai 14 anni».



I Servizi sociali di un Comune sono quella cosa che se risolvi un bel problema poi te ne restano mille. Ma l’assessora Margherita Colonnello la vede dal lato più arricchente. «In fondo io lavoro con la parte migliore della società». Cioè in mezzo a poveri, minori stranieri che arrivano soli, anziani di cui nessuno si cura? Sì c’è anche questo ma quello che conta per l’assessora è la risposta. Non dell’istituzione in quanto tale ma delle persone come nel caso dei minori senza famiglia.



«Perché in questa città ci sono ancora quei legami che sono in grado di aiutare chi è più fragile, senza farlo restare indietro. Ho capito che Padova reagisce bene e che il mio ruolo non è quello di suggerire processi o farli partire ma piuttosto inseguirli visto quante iniziative ci sono».



IL CAMBIAMENTO

«I servizi sociali si stanno trasformando - continua - Finora c’era un sistema di tipo novecentesco, dove si prende in carico la persona e tutti sono convinti che tocchi solo allo specialista ma non al vicino di casa. Invece i problemi sociali sono questioni che riguardano un po’ tutti. Così stiamo cercando di costruire in parallelo alla presa in carico del pubblico quella della presa in carico della comunità, una sfida avvincente, basati su principi di solidarietà reciproca». Sono due facce parallele, il sostegno pubblico anche con contributi e lo sviluppo di comunità.

I CONTATTI

Facciamo un esempio, partendo dai ragazzi, le “vittime” più innocenti di fenomeni come il Covid. «I centri di animazione territoriale hanno tessuto l’anno scorso 2.050 contatti, con ragazzi singoli. Sono spazi di sollievo per famiglie in difficoltà dove far trascorrere ore positive nel pomeridiano. E luoghi dove questi ragazzi ne trovano altri di famiglie non in difficoltà e passano del tempo insieme. Nel prossimo bando che è in allestimento vorremo che gli educatori vadano direttamente nei posti dove si incontrano i ragazzi con un po’ di ore dedicate alle reti di comunità. Non c’è più la scuola, poi lo sport, poi il Centro. Ma c’è un dialogo fra le realtà che ha portato ad esempio al patto di comunità di Vigodarzere insieme all’assessora Piva, poi all’Arcella. E la scuola diventa protagonista perché agli educatori viene chiesto di incontrare altri adulti per formare la comunità educante».



LA PROSPETTIVA

Verso che sviluppi? «Ad esempio l’arrivo di nuove famiglie accoglienti. Nel vecchio modello di assistenza sociale noi ci occuperemmo della tutela dei minori di famiglie problematiche, oggi invece si va verso un modello in cui non si toglie il minore dalla famiglia ma un rinforzo della famiglia. Noi partecipiamo attraverso il Pnrr al Progetto Pippi che riguarda proprio le famiglie multiproblematiche. Ma quando questo non è possibile in accordo con la famiglia si può procedere anche all’affido del minore che può essere di ore, oppure di un’intera vita.



VIVO VICINO

«I progetti di affido stanno dentro a un contenitore che si chiama “Vivo vicino” e comporta l’attivazione di adulti amici dei bambini, tipo i genitori dei bambini compagni di classe, che decidono di prendersi in carico il minore per fare i compiti o accompagnarlo in progetti ricreativi, per seguirlo senza sottrarlo alla famiglia d’origine, senza dunque togliergli identità».