VENEZIA - Cinque bambini di Haiti sono stati adottati da quattro famiglie italiane, per la precisione tre venete e una lombarda, ma non riescono a raggiungere l’Italia. Le adozioni sono state tutte perfezionate, le “carte” sono in regola, quindi di fatto si tratta di bambini italiani. Solo che la “burocrazia” dell’Ambasciata non li lascia partire. E le quattro famiglie che li aspettano a Padova, Verona, Vicenza e Rho vivono ore di apprensione perché Haiti è un pezzo di isola che sta vivendo un’emergenza sanitaria senza precedenti: il Paese è in mano a bande di criminali che, dal 29 febbraio scorso, hanno scatenato una nuova ondata di violenza armata, basti pensare che gli ospedali sono stati distrutti o chiusi, così come le scuole, mentre le carceri sono state attaccate e i 4mila detenuti liberati.