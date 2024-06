PORDENONE - La partita per la vera rinascita in Promozione del nuovo Pordenone Calcio deve affrontare lo scoglio romano. E se le carte sul piano regionale sembrano essere già state tutte sistemate, nonostante la posizione non proprio accomodante di alcune anime del direttivo della Lega nazionale dilettanti locale, la partita nella capitale è ancora tutta da giocare.

Marginale? Dalle due sponde del Noncello filtra ottimismo. A dominare è una fondata certezza di ripartire dalla seconda categoria dilettantistica regionale. È altrettanto vero, però, che all’ombra del Colosseo si stanno muovendo pezzi grossi della politica locale affinché le sorprese non siano negative.



I PASSI

C’è però un’operazione da compiere ancora prima di spostarsi a Roma per il rush finale verso l’iscrizione al campionato di calcio di Promozione. È il passaggio dell’affiliazione. Un “bollino” che al momento il nuovo Pordenone Calcio targato Gian Paolo Zanotel non possiede ancora. Dai vertici della “politica” del calcio regionale, anzi, si è ancora in attesa di una domanda ufficiale, come di un incontro per completare questa procedura.

Passi solamente formali? Al momento sì, mentre invece il passaggio romano vero e proprio sarà qualcosa di un po’ diverso. Ma prima è bene fare un passo indietro. Perché al nuovo Pordenone Calcio serve un “bollino” anche da Roma.

Sostanzialmente perché la Federazione, almeno su scala regionale, non ammette squadre in sovrannumero. Quello dei nuovi ramarri di Zanotel non è un ripescaggio, ma un ammissione in numero dispari rispetto all’organico originale della Promozione.



LO SCOGLIO

Serve allora un doppio “sì” da parte di due organismi nazionali: la Lega e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ed è qui che conta - eccome - la sponda politica del nuovo progetto cittadino. Sì, perché se in regione i giochi sono praticamente fatti, a Roma ancora no. Della vicenda è a conoscenza anche il presidente della Lnd, Giancarlo Abete.

Le rassicurazioni ci sono: Pordenone è un capoluogo di provincia e ha 50mila abitanti. Il bacino c’è tutto e anche la storia, dal momento che i colori neroverdi hanno più di 100 anni alle loro spalle. Ma il “sì” definitivo all’iscrizione in sovrannumero alla Promozione non è scontato come lo sarebbe se si parlasse solamente di procedure a carattere regionale. In poche parole, non sarà sicuramente un’estate calda come quella del 2023, ma fino alla parola conclusiva dei massimi organismi romani non si potrà cantare ancora vittoria.



IL FUTURO

Intanto, aspettando il compimento dei passaggi formali sul piano nazionale, il Pordenone Fc di Gian Paolo Zanotel inizia a prendere forma non solo per quanto riguarda la prima squadra. La maglia neroverde, infatti, aspetta tanti nuovi giovani ramarri. Il Settore Giovanile del Pordenone Fc, fulcro del progetto della nuova Società, nella stagione alle porte 2024/2025 parteciperà a tutti i campionati: dalla Scuola Calcio con i Piccoli Amici agli Allievi. Da inizio luglio open day per tutti i ragazzi della Città e del territorio. E avere un settore giovanile strutturato è un’altra carta in più da giocare.