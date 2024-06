L'Italia Under 17 campione d'Europa per la prima volta nella sua storia: battuto il Portogallo 3-0, Camarda fa doppietta

Per la prima volta nella propria storia l'Italia Under 17 è campione d'Europa.

A Limassol gli azzurrini travolgono il Portogallo (3-0) e trionfano grazie alla rete di Coletta e alla doppietta di Camarda. Una finale mai in discussione: indirizzata in avvio e chiusa a inizio ripresa. Il trionfo di Massimiliano Favo, il commissario tecnico degli azzurrini, promosso la scorsa estate dall'Under 15 quando dentro la Figc c'è stato il valzer delle panchine. Dopo tre finali perse, l'ultima nel 2019, arriva la prima gioia, meritata: l'Italia ha chiuso con 11 gol fatti e solamente 2 subiti, un segnale di un dominio netto, mai in discussione.

GRAVINA: «IMPRESA STORICA»

«L'Under 17 di Favo ha compiuto un'impresa storica, ragazzi e staff sono stati tutti bravissimi. Per la prima volta l'Italia scrive il suo nome nell'albo d'oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare sempre fiducia ai giovani. Merito del Club Italia, del coordinatore Maurizio Viscidi e di tutti i club che investono nei settori giovanili. Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, l'argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell'Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano». Questo il commento del presidente Gravina dopo il trionfo.