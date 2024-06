Sono iscritto alla newsletter de Il Sole 24Ore, che, il 5 giugno scorso, attraverso l'esperto dr. Marco lo Conte, mi aggiorna sullo stratosferico debito pubblico dell'Italia di 2.895 miliardi di euro. L'esperto riferisce, nella sua rubrica, che il ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, al fine di contenere i tassi di crescita della spesa pubblica, dovrà valutare, nel breve periodo, di operare una revisione degli importi erogati oggi ai pensionati.



Lo stratosferico debito pubblico, l'obbligo imposto dal Patto di Stabilità di ridurlo, annualmente, dell'1%, la restituzione all'Unione Europea dei 2/3 dei circa 200 miliardi del Pnrr tra il 2028 e il 2058, l'invecchiamento della popolazione e la fuga dei giovani laureati all'estero, che vogliono dire meno entrate erariali e maggiore spesa pubblica, l'evasione fiscale che galoppa indisturbata, fanno giungere i nodi al pettine.

Ma la soluzione non sta nella lotta seria agli evasori fiscali (90 miliardi nel 2020), né nella applicazione di una patrimoniale, né tantomeno nella formazione e nell'impiego di una manodopera extracomunitaria, che assicurerebbe un maggior gettito erariale. No! La via più semplice, più sicura, ma anche più iniqua, sta nel far pagare tre volte ai pensionati servizi pubblici che tra l'altro sono loro in buona parte negati: i contributi già versati in età da lavoro, l'Irpef sul cedolino da pensione, l'imminente prelievo sulla pensione per ridurre il debito pubblico. Gli evasori fiscali e i privati ringraziano.



Cosimo Moretti

Martellago