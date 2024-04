Fabio Cannavaro nuovo allenatore dell'Udinese dopo l'esonero di Cioffi: esordirà contro la Roma nel recupero del 25 aprile

L'Udinese ha deciso di esonerare Gabriele Cioffi.

Decisiva la sconfitta di venerdì contro l'Hellas Verona negli ultimi minuti, in uno scontro diretto che ha complicato notevolmente la corsa salvezza dei friulani. Si chiude anche il secondo ciclo di Cioffi alla guida del club bianconero, dopo la prima esperienza nel 2022.

Il Verona vince allo scadere lo scontro salvezza con l'Udinese: l'incornata di Coppola al 93' è decisiva

Via Cioffi, Cannavaro arriva all'Udinese

Quest'anno era stato richiamato a ottobre, per prendere il posto di Andrea Sottil. Adesso manca solo l'ufficialità ma l'Udinese ha scelto di sostituirlo con Fabio Cannavaro. L'ex campione del Mondo si appresta a intraprendere la sua prima esperienza in Serie A da allenatore. Nelle ultime ore il club friulano aveva sondato il terreno anche per Reja e Stramaccioni ma sembra aver virato sull'ex difensore di Juventus e Real Madrid. La famiglia Pozzo ha deciso di affidare a Cannavaro la missione salvezza a 5 giornate dalla fine, anche se Fabio esordirà nel recupero del 25 aprile contro la Roma, in quella che di fatto sarà una mini partita di venti minuti.

Cannavaro ha già allenato in Italia ma solo in Serie B, quando ha accettato nel settembre del 2022 l'incarico sulla panchina del Benevento, in seguito all'esonero di Caserta. La curiosità è che la sua prima vittoria sulla panchina del club campano arrivò proprio contro la SPAL di Daniele De Rossi (12 novembre, 2-1) che tra quattro giorni affronterà nei minuti di recupero di Udinese-Roma. Venne esonerato il 4 febbraio, insieme al ds Pasquale Foggia. Da allenatore Cannavaro ha un curriculum quasi esclusivamente all'estero, tra Cina e Arabia Saudita, anche come ct della nazionale cinese.