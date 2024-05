McKennie al Manchester United, ma solo per 30 minuti: cosa è successo? Probabile attacco hacker

La Serie A sta volgendo al termine e la mente dei tifosi, così come quella dei direttori sportivi, comincia a spostarsi al calciomercato estivo. Nel nostro campionato si preannunciano tanti movimenti, soprattutto in bianconero dove Weston McKennie non è sicuro del suo futuro.

Il centrocampista della Juventus, infatti, non sa ancora cosa succederà nelle prossime settimane e sta valutando tutte le alternative vista la sua voglia di giocare titolare. Quest'anno con la Vecchia Signora non gli è stata garantita questa possibilità e per questo motivo le voci di mercato si susseguono sul suo futuro.

McKennie al Manchester United

A svelare il suo avvenire ci ha pensato il profilo Facebook del centrocampista statunitense, dove è apparsa una foto con la maglia del Manchester United con tanto di messaggio «Sono qui». Un aggiornamento che ha scatenato subito i tifosi che hanno fatto partire il tam tam tra commenti e condivisioni, salvo poi essere smentiti. La nuova destinazione di McKennie è durata solo mezz'ora perché poi il centrocampista, o chi gestisce i suoi canali social, ha impostato come immagine profilo una foto in maglia bianconera. Un possibile attacco hacker, il cui finto "indizio social" però è durato solo 30 minuti, comunque abbastanza per scatenare i tifosi in vista del calciomercato estivo.