Roma-Bayer, spalti da sogno: all'Olimpico presenti anche Mahmood, Fagnani, Noemi, Cortellesi e Favino

Stasera tutti gli occhi degli appassionati di calcio italiani sono puntati sull'Europa League, dove la Roma e l'Atalanta stanno giocando la semifinale di andata rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Marsiglia. In occasione della partita, sugli spalti dello Stadio Olimpico, non c'era un seggiolino libero con il pubblico che ha risposto presente come al solito. Non solo tifosi comuni, però, perché tra di loro, in Tribuna Monte Mario c'erano anche cinque romanisti di eccezione. Si tratta di Mahmood, Francesca Fagnani, Noemi, Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino.