Due quarti di finale, Hurkacz-Paul e Tsitsipas-Jarry, entrambi sul centrale (il primo alle 13, il secondo non prima delle 19). Ma soprattutto, per i colori azzurri, il doppio di Bolelli e Vavassori sul Pietrangeli, secondo match in programma dalle 13. Giornata intensa al Foro Italico per gli Internazionali di Roma. Ci si avvicina alle finali.