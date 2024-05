​Chiara Ferragni e Ilary Blasi vicinissime in tribuna al Foro Italico. Foto e sorrisi con i fan

Chissà se tra un dritto e un rovescio hanno commentato la presunta rissa tra l'ex marito e quello che l'altro ex marito ritiene sia stato il suo amante. Di certo Chiara Ferragni e Ilary Blasi non avrebbero immaginato di trovarsi una accanto all'altra nella tribuna del Centrale del Foro Italico durante una partita di tennis, proprio mentre Fedez e Cristiano Iovino sono al centro di un caso per il quale il rapper è indagato per rissa e lesioni. Eppure le due erano a pochi seggiolini di distanza: l'imprenditrice e influencer con il suo amico di vecchia data Angelo Tropea, Ilary con la sorella Melory.

«Ilary, hai visto l'Isola di Luxuria?». E lei scappa sorridendo

Chiara in tribuna è stata riconosciuta da alcuni ragazzi che si trovavano nella tribuna superiore a quella occupata dall'influencer. Le hanno lanciato delle maxi-palline da tennis vendute tra gli stand del Foro Italico e un pennarello per fargliele autografare. Ilary invece dopo la fine della partita di doppio della coppia Errani-Paolini è uscita dal suo settore accompagnata dalla sorella (che prima sui social aveva postato un video di Ilary che alla guida in macchina direzione Foro Italico cantava "Pazza" di Loredana Bertè) ed è stata fermata dai ragazzi che le hanno chiesto delle foto. E quando un cronista le ha chiesto se aveva visto l'Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria lei è rientrata nel settore sorridendo.