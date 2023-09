TREVISO - Un giro di vite che, in realtà, non ha cambiato molto. Il sindaco Mario Conte ha rivisto le deleghe dei dirigenti comunali, facendo pochi ma fondamentali ritocchi. Il primo: la riconferma di Stefano Pivato al vertice del settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport e di Coordinatore di Ambito. La giunta conferma quindi la piena fiducia al dirigente finito nell'inchiesta per l'assegnazione degli alloggi popolari con l'accusa di corruzione e abuso d'ufficio. Sindaco e assessori hanno sempre difeso a spada tratta tutti i dipendenti coinvolti, Pivato per primo, garantendo sulla chiarezza e la regolarità di ogni singola operazione. «La conferma di Pivato - osserva il sindaco - è la dimostrazione della nostra piena fiducia nel suo operato e nelle sue capacità». L'unico cambiamento riguarda invece il responsabile dell'Ufficio Casa: al posto di Roberto Manfredonia, che ha seguito accanto all'Ater la compilazione della nuova graduatoria per gli alloggi popolari, dal primo ottobre ci sarà Marcello Missagia. Per il resto non cambia nulla: Roberta Spigariol resta alla guida del settore Lavori Pubblici, Roberto Bonavenatura invece rimane a capo di un'area strategica come quella dell'Urbanistica.

GLI INCARICHI

Questo l'elenco delle mansioni date ai vari dirigenti: a Stefano Pivato l'incarico di dirigente ai Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport e di Coordinatore di Ambito; a Marcello Missagia incarico di dirigente del Settore Ict, Statistica, Patrimonio, Servizi Abitativi e Demografici; a Gaspare Corocher l'incarico di dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, di Vice Segretario Generale e di Coordinatore dell'Area Amministrativa; a Stefania Bassi l'incarico di dirigente del Settore Ragioneria e Finanze; a Roberto Bonaventura dell'incarico di dirigente del Settore Urbanistica, Suap, Mobilità, Verde, Igiene Urbana e Tutela dal rumore; a Andrea Gallo l'incarico di dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile; a Roberta Spigariol l'incarico di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture; a Fabrizio Malachin l'incarico di dirigente del Settore Musei-Biblioteche e Cultura-Turismo. Infine l'amministrazione comunale ha stabilito di affidare a Roberto Manfredonia, dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 luglio 2024, l'incarico a tempo determinato di dirigente del Settore Finanziamenti Pubblici, Sostenibilità ambientale e Città universitaria a tempo determinato.