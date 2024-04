Donna sfrattata dalla casa Ater di Treviso, la protesta del centro sociale Django fuori dal municipio: ingresso e strada bloccati

TREVISO - Donna sfrattata, il centro sociale Django protesta anche fuori dal Municipio. La manifestazione nel pomeriggio di oggi, 12 aprile, dopo che questa mattina una signora è stata allontanata dal proprio appartamento Ater in seguito alla mancata presentazione di due Isee e al conseguente non pagamento di 20mila euro. Gli attivisti hanno bloccato l'accesso a Ca' Sugana con delle assi di legno e striscioni e si sono seduti in mezzo alla strada ostacolando il passaggio delle auto. (video Mattia Mocci, Nuove Tecniche)