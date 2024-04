Treviso. Sfratto Ater in viale Francia: tensioni e scontri tra la polizia e i manifestanti del centro sociale Django

TREVISO - Sfratto in un appartamento Ater di viale Francia: tensioni tra gli attivisti del centro sociale Django e la polizia, intervenuta in assetto antisommossa. «Stanno sgomberando la casa con il reparto mobile. Con venti appartamenti di Ater sfitti solo in questa via dovevano assolutamente sgomberare l'appartamento per lasciarne l'ennesimo vuoto!» denunciano gli attivisti, intervenuti con striscioni e cartelli per opporsi allo sfratto.

Due gli sfratti previsti nella mattinata di oggi, 12 aprile, entrambi oltre la terza uscita dell'ufficiale giudiziario. Uno riguarda, appunto, un alloggio Ater in viale Francia. L'altro un appartamento privato di via Corder. «La situazione è molto difficile - avevano dichiarato nelle scorse ore gli attivisti, annunciando la loro occupazione -. Il sindaco ha fatto delle dichiarazione per affrontare la situazione ma ad ora non ci sono state soluzioni».