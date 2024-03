MONTEBELLUNA (TREVISO) - Un encomio dal sindaco per il giovane eroe dell'Einaudi. La vicenda dello studente 16enne che, assieme ad alcuni amici più giovani, nei giorni scorsi ha affrontato uno scippatore che aveva derubato una prof all'ingresso della galleria di piazza Oberkochen, ha stupito e commosso tutti. Soprattutto per lo stridente contrasto con la situazione di altri giovani che rappresentano invece un problema per l'ordine pubblico.

LA CERIMONIA

E lunedì alle 11, nell'aula magna dell'Einaudi, lo studente verrà premiato dal sindaco Adalberto Bordin. «Appena appresa la notizia - dice il sindaco - mi sono messo in contatto con il dirigente scolastico dell’Istituto per organizzare i prossimi giorni un incontro con il ragazzo e gli altri giovani che si sono resi protagonisti di questa storia positiva. A loro il plauso dell’amministrazione che vorremmo ufficializzare con un incontro a scuola che abbia sia il significato del giusto encomio ai ragazzi che valore pedagogico perché non c’é niente di meglio che promuovere sani valori attraverso l’esempio e la pratica. Del resto, questo episodio certifica un aspetto che non mi stancherò mai di sottolineare: accanto a pochi isolati giovani dai dubbi comportamenti, esiste una stragrande maggioranza di ragazzi dai sani principi, volenterosi, responsabili, corretti. Questi ne sono l’esempio». E prosegue: «Ringrazio inoltre i dirigenti scolastici e i docenti degli istituti di Montebelluna per il grande lavoro e impegno nel coltivare le nuove generazioni, azione che stiamo anche portando avanti a livello comunale con un progetto di politiche giovanili integrato».

IL GOVERNATORE

Anche il Governatore della Regione Luca Zaia è rimasto colpito dall'episodio. «Lo studente -commenta- ha dimostrato un grande senso di responsabilità e una coscienza civica. Lo stesso vale per gli amici che lo hanno affiancato in questa avventura. Mi compiaccio per il gesto di altruismo e l’esempio che hanno saputo dare anche a tanti adulti. A tutti dico: bravi!». E conclude: «Mi piace ripetere spesso che sono i giovani a indicarci la via. Questo episodio dimostra che tra loro è fortemente presente il senso di comunità e il desiderio di legalità. Sono questi i giovani che hanno in mano il nostro presente e su di loro vogliamo investire». Un tema che di fatto ha rappresentato il filo conduttore in tante classi anche di altre scuole di Montebelluna, dove il giovane è stato citato ad esempio. «Lui però -dice la mamma- è un po' frastornato da tutto questo clamore e si chiede davvero cosa abbia fatto di così grande per meritarlo».