TREVISO - Semaforo verde per i 10 panevin di Treviso. Le tradizionali pire dell'Epifania erano state in dubbio a causa dell'inquinamento dell'aria. Ma il bollettino emesso ieri dall'Arpav ha confermato il livello verde, cioè il più basso, per l'attuale concentrazione di polveri sottili. Era la certificazione che Ca' Sugana aspettava. Proprio su questa base sono stati autorizzati i panevin in programma domani. «La tradizione è salva. Così come il tema ambientale. Ci siamo un po' liberati da questa cappa che premeva. Le piogge hanno migliorato notevolmente la qualità dell'aria, che anche in prospettiva, nei prossimi giorni, dovrebbe rimanere invariata» assicura il sindaco Mario Conte.