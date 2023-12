Incidente sul lavoro, cade da 4 metri nella stalla: è gravissimo

MORSANO - Incidente sul lavoro in una stalla a Morsano al Tagliamento. Un uomo è stato soccorso, nella giornata di oggi, 6 dicembre, per i traumi riportati nella caduta da un'altezza stimata, di circa 4 metri, negli spazi di una stalla. E' ricoverato in gravi condizioni. Sconosciuta per ora la dinamica. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in codice rosso in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Ultimo aggiornamento: 20:04

