PORDENONE - Il video della fuga precipitosa dopo il furto, postato su Tik Tok, insieme ai filmati di videosorveglianza, hanno tradito il ladro di profumi. E ne hanno reso più facile e veloce l’identificazione. Il giovane, cappello con frontino, maglia nera con un vistoso disegno sulla schiena e pantaloni neri, è stato rintracciato dai carabinieri, ieri mattina, in stazione a Conegliano. La sua identificazione è stata anche troppo semplice: indossava gli stessi capi di abbigliamento del giorno della rapina impropria.



IDENTIFICATO

Il 34enne di origini tunisine, che dimora nel pordenonese, è stato denunciato. Mercoledì pomeriggio aveva rubato profumi da Sephora, in via Colombo, a Conegliano. Non un semplice furto ma una rapina impropria perchè, dopo aver fatto scivolare una serie di costose bottigliette di profumi nello zaino, era stato sorpreso da una commessa che aveva cercato di impedirgli la fuga. Il giovane l’aveva strattonata, senza ferirla, e aveva guadagnato l’uscita. All’esterno lo aspettava un complice e i due, inseguiti dall’impavida commessa, sono riusciti a scappare, a balzelloni, come è possibile vedere nel video girato da un trapper già noto nel coneglianese per aver postato, nel 2021, un video musicale dove lo si vedeva, insieme ai membri della gang, con coltelli e sostanze che potevano sembrare stupefacente.

Il video su Tik Tok riprende la fuga del ladro e del suo complice dal negozio di profumi, situato nella zona calda cittadina del Biscione. Tanto è vero che la commessa, sentita dai carabinieri, ha riferito che si tratterebbe di componenti della “banda del Biscione”, che avrebbe già visto nell’area bighellonare o dare fastidio ad altre attività commerciali. I profumi rubati da Sephora, del valore di circa 2mila euro, non sono stati trovati. Sono stati probabilmente venduti dal ladruncolo, per monetizzare il bottino e utilizzarne il contante.



LE IMMAGINI

Il video girato dal noto trapper ha incusito i follower coneglianesi perchè le immagini erano state accompagnate dalla colonna sonora del cartoon di Walt Disney “Tom & Jerry”. E, in basso, compariva la scritta “Conegliano” con un’emoticon che ride. Divertente? «Questa è un zona difficile dal punto di vista della sicurezza. C’è chi ha paura a transitare qui la sera e molti negozianti si sono lamentati più volte con il Comune» dice una passante. Resta il fatto che la zona è super sorvegliata dalle telecamere che sono state acquisite dai carabinieri della stazione di Conegliano subito dopo il furto. E, a nemmeno 24 ore di distanza, il colpevole è stato individuato.