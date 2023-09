JESOLO - Pensava di aver messo a segno un colpo facile facile: sottrarre la borsa a una signora seduta al ristorante approfittando della confusione per poi fuggire inosservato. Non aveva fatto i conti, il ladruncolo, con la cliente che, nonostante avesse 72 anni compiuti, non ha esitato a urlare, dopo essersi resa conto di quanto accaduto, e di mettersi all’inseguimento con le proprie gambe del malvivente. Che si era allontanato in tutta fretta dal locale a bordo di una bicicletta.

Signora sprint

Il fatto è accaduto la settimana scorsa fra i clienti del ristorante Degustami, a Jesolo, quando la protagonista della vicenda, una signora che vive a Mestre, ha notato che un individuo le stava appresso. «Era un uomo vestito di blu - racconta - e mi sono subito accorta che era dietro a me e non si spostava». Il locale peraltro era piuttosto affollato e la cosa poteva sembrare normale. Ma il sesto senso della cliente deve averle consigliato di rimanere in guardia. Così, quando con un gesto fulmineo la sua borsa è sparita, ha subito capito che il responsabile era proprio l’uomo vestito di blu. «Ho gridato “al ladro” - racconta la signora A. - poi ho deciso di mettermi all’inseguimento dell’uomo», che nel frattempo era salito in bicicletta. La fuga però è durata poco, dato che la cliente, senza perdersi d’animo, facendo ricorso solo sulle proprie gambe è riuscita a raggiungere il ladro e a recuperare la sua borsetta dopo una breve colluttazione nella quale è anche caduta per terra.

L’individuo, beninteso, è riuscito a farla franca, allontanandosi rapidamente dal luogo, ma senza il malloppo. Visto l’esito positivo della vicenda, la diretta interessata non ha ritenuto neppure di sporgere denuncia. «Non ci ho pensato due volte a reagire - racconta la signora - forse perché ormai sono esasperata. Due anni fa i ladri mi hanno svaligiato la casa e in passato sono stata derubata anche mentre ero in cimitero a onorare i miei cari».