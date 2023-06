Follia a Jesolo. Entra ubriaco nel supermercato, ruba cibo, aggredisce l'addetto alla sicurezza e scappa. Poi l'epilogo

JESOLO - Follia a Jesolo. Entra ubriaco al supermercato, ruba del cibo, aggredisce l'addetto alla sicurezza e scappa. Poi l'epilogo.

Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, i carabinieri della Stazione di Jesolo sono intervenuti in un supermercato del lido per la segnalazione di un soggetto che aveva appena tentato di asportare alcuni generi alimentari usando violenza nei confronti degli addetti alla sicurezza.

La dinamica

L’uomo, in verosimile stato di ebbrezza alcolica, dopo aver sottratto merce per un valore di circa 15 euro, avrebbe cercato di allontanarsi spintonando il personale dell'anti taccheggio e strappando, danneggiandola, una catenina indossata da un’operatrice.

Immediata la chiamata al 112. Sul posto è giunta rapidamente una pattuglia dell’Arma jesolana che ha fermato l'uomo in fuga. La merce è stata subito restituita all’avente diritto.

L'arresto

L’interessato invece, un moldavo 34enne incensurato, è stato quindi arrestato con l’ipotesi di reato di tentata rapina impropria e danneggiamento. Stamane l’udienza di convalida presso il Tribunale di Venezia con rito direttissimo così come disposto dalla Procura della Repubblica. L'arresto è stato convalidato ed è stata ordinata la remissione in libertà in considerazione del suo stato di incensuratezza con udienza aggiornata al mese di luglio.