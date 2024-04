JESOLO - Concessa l'anticipata occupazione anche all'Umg 7. Si tratta dell'Unità minima di gestione corrispondente allo stabilimento balneare Marconi la cui gestione è stata aggiudicata dalla Sebi srl dell'imprenditore jesolano Alessandro Iguadala. Ieri mattina dall'ufficio Demanio del Comune è stata inoltrata la comunicazione a tutti i soggetti interessati, ovvero alla nuova società ma anche ai concessionari uscenti, ovvero la società Consorzio Marconi srl che in queste ultime settimane aveva iniziato ad allestire l'arenile posizionando un migliaio di ombrelloni. Ora però dovranno liberare l'arenile di tutte le loro attrezzature, per questo ieri mattina sono iniziati i lavori di sgombero. Per tutto il giorno i bagnini hanno lavorato per recuperare lettini e ombrelloni, non senza un certo imbarazzo tra i turisti che ieri, dopo tante giornate di pioggia, si sono potuti finalmente distendere al sole e che ovviamente hanno chiesto delle spiegazioni per questa smobilitazione. I lavori riprenderanno oggi e gli stessi bagnini sigilleranno anche i bagni e le cabine di proprietà del Consorzio Marconi. Non è escluso che tra i concessionari uscenti e la Sebi srl nei prossimi giorni possa essere raggiunto un accordo proprio sulle attrezzature, magari con un confronto con i rispettivi legali. E lo stesso potrebbero fare due dei tre chioschi presenti in questa Umg.

L'UDIENZA AL TAR

Una volta che la spiaggia verrà liberata, la Sebi srl il proprio allestimento, senza dimenticare però che il prossimo 7 maggio è prevista l'udienza del Tar che pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata proprio dai concessionari uscenti. E lo stesso accadrà per l'Umg5, quella compresa tra piazza Brescia e piazza Mazzini, dove la Cbc srl aveva già ottenuto l'anticipata occupazione e per questo ha iniziato i lavori di allestimento dell'arenile. Durissimo il commento di Renato Martin, presidente dei Consorzio stabilimenti centrali scarl. «Con i nostri legali attacca l'ex sindaco stiamo valutando la legittimità di questa anticipata concessione: il documento doveva essere protocollato anche a noi ma così non è stato. Ieri mattina mi sono presentato in Municipio e con una certa fatica sono riusciti a farmi consegnare una copia del documento. I precedenza, solo su nostra insistenza ci è stato recapitato solo un avviso di rilascio dell'anticipata occupazione. Ma è da febbraio che fatichiamo ad avere tutta la documentazione dal Comune: per presentare il ricorso abbiamo dovuto presentare tre richieste di accesso agli atti, ci chiediamo se questa sia una situazione normale. A nostro avviso il Comune sta facendo ostruzionismo, andremo avanti ugualmente fino in fondo».