Jesolo, arrivano le feste autolimitate a 200 persone: stretta a movida, alcolici e schiamazzi

JESOLO - Jesolo, arrivano le feste autolimitate a 200 persone: scatta la stretta a movida, alcolici e schiamazzi. Niente feste con più di 200 persone, accessi al mare sorvegliati dalla sicurezza, divieto di vendita per asporto o con distributori di alcolici in vetro e lattine, locali chiusi anche 15 giorni se beccati con troppa gente all’esterno a bere, mangiare e a far schiamazzi.

La ricetta ‘sicurezza’ per la stagione estiva di Jesolo (Venezia) scatta da sabato e andrà avanti per tutti i fine settimana, dalle 22 alle 4 del mattino, fino al 31 agosto, con una cadenza quotidiana per la settimana di Ferragosto.

Le nuove regole

I vigilantes nei cinque principali accessi al mare permetteranno solo di uscire dalla spiaggia, non di entrarci, come gli anni scorsi. Ciò che invece cambia da quest’anno sono le nuove norme contro l’abuso di alcol, la sua somministrazione ai minori e le situazioni ‘non sicure’. Vietati fuori da tutti i tipi di locali ed esercizi “il consumo su suolo pubblico, lo stazionamento, la sosta e gli assembramenti degli avventori che arrechino degrado sociale, schiamazzi, disturbo della quiete pubblica o compromettano la sicurezza urbana” con multe fino a 500 euro e, se ripetute, chiusure temporanee o fino a 15 giorni. Chiusure che valgono anche “dove si manifestino particolari situazioni di allarme sociale con fenomeni di degrado ‘consistenti’ e un consumo di bevande tale da compromettere la tranquillità e il riposo di residenti e ospiti”. Inoltre gli stessi chioschi del centro si sono dati delle regole decidendo di chiudere alle 22.30 (a Ferragosto alle 23.30) ma soprattutto, dal 31 maggio e per due mesi, di fermare gli eventi per cui si suppone la partecipazione di oltre 200 persone. Negli altri periodi e sotto tale soglia, le feste potranno svolgersi fino alle 23 durante la settimana, mentre nei weekend fino alle 22.30.