PORTOGRUARO - Un sorpasso azzardato: in 8 rimangono feriti. Schianto devastante nella notte a Portogruaro. L'allarme è scattato verso le 23.30 di domenica sera, 19 maggio, a seguito dello schianto lungo la strada metropolitana 68 in prossimità della pizzeria "La Brace".

Tre le auto coinvolte nel terribile incidente, nelle quali viaggiavano un 60enne del posto e dei ragazzi di Concordia e di Colle Umberto. All' origine pare che ci sia stato un sorpasso azzardato in prossimità di una curva, tra l'altro a forte velocità. Nel botto una delle auto è volata fuori strada, finendo in un campo a diversi metri di distanza dal punto d'impatto. Le altre sono finite contro dei pali della compagnia telefonica e dell'illuminazione pubblica, abbattendoli.

Sul posto sono arrivati i soccorritori in forze. Dal vicino ospedale è partita l'ambulanza con i sanitari, raggiunti anche dai colleghi di Caorle e di Treviso, arrivati in elicottero. Con loro anche i Vigili del fuoco di Portogruaro e di Latisana, assieme ai carabinieri. In 6 sono usciti da soli da ciò che è rimasto delle tre auto coinvolte. Per due giovani sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno azionato le pinze per riuscire a liberarli. Il più grave è stato trasferito in elicottero a Mestre.

Due sono stati portati a San Donà e gli altri a Portogruaro. La strada è rimasta chiusa per circa 3 ore per permettere soccorsi e rilievi.