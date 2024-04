JESOLO - Stagione al via, ma spiaggia pronta a metà. È uno degli effetti del "caos concessioni" che da settimane sta tenendo banco a Jesolo. Come non bastasse a complicare ulteriormente la situazione, c'è anche il maltempo dei giorni scorsi che da una parte ha rallentato le operazioni di ripascimento e dall'altra ha contribuito a depositare parecchi detriti sulla battigia, soprattutto tronchi e rami, che dovranno essere rimossi. Buone, nel frattempo, le prenotazioni per il Primo maggio, anche se come sempre molto alla fine dipenderà dal meteo. Ma in ogni caso non tutto l'arenile sarà attrezzato, mentre è probabile che la situazione si normalizzi, o quasi, per il 9 maggio, in concomitanza dell'Ascensione, la prima delle feste legate al mercato tedesco. Ad oggi sulla spiaggia ci sono 34 stabilimenti balneari, a loro volta raggruppati in 16 Unità minime di gestione (Umg), metà dei quali mercoledì sarà pronta ad accogliere i turisti che arriveranno in città per la festa del Primo maggio.

GLI OPERATORI

«La situazione è evidente commenta Antonio Facco, presidente di Federconsorzi Purtroppo ci sono dei ritardi: il maltempo degli ultimi giorni non ci ha aiutato. Tra piazza Mazzini e il faro la spiaggia è allestita, lo stesso vale nel tratto di arenile compreso tra piazza Milano e piazza Torino. In questo zona i camion che trasportavano la sabbia per il ripascimento hanno finito di lavorare l'altro giorno. In pineta invece continua l'intervento di ripascimento, che è stato sospeso a causa del maltempo, e i lavori riprenderanno dal 2 maggio: contiamo di terminarli per il 20 maggio».

Detto dei lavori di ripristino dell'arenile, ad aver avviato e quasi concluso i lavori di allestimento dei consorzi sono quelle Umg che hanno terminato le gare senza concorrenza o che hanno ottenuto la proroga fino al termine dell'estate per concludere i percorsi di evidenza pubblica. Un capitolo a parte spetta alle Umg 5 e 7, alle prese con i ricorsi dei concessionari uscenti e il rilascio delle anticipate occupazioni ai nuovi concessionari che potrebbero terminare i lavori di allestimento in una decina di giorni. Tutto questo tenendo comunque conto che la stagionale balneare inizia, secondo l'ordinanza del Comune, da metà maggio e fino a quella data gli stabilimenti possono rimanere aperti in modalità elioterapica, ovvero senza l'obbligo del servizio di salvataggio.

GLI ARRIVI

Sul fronte delle prenotazioni, dopo le tante disdette dei giorni scorsi potrebbero riaprire oltre 100 hotel su un totale di 340 strutture. «Ovviamente molto dipenderà dal meteo - spiega Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione jesolana albergatori -, ma in queste ore notiamo un buon interesse per la nostra città: viste le richieste molti soci potrebbero decidere di aprire all'ultimo lanciando così l'apertura ufficiale della stagione prevista per il 9 maggio con la festa dell'Ascensione».

Secondo il sistema di rilevazione H-Benchmark adottato da Aja, l'occupazione alberghiera nella cosiddetta stagione balneare (maggio-settembre) è in linea con i dati del 2023, evidenziando ad oggi un +0,4%. Nel mese di maggio ci sarà un deciso incremento, complici le festività care ai turisti di lingua tedesca; giugno in lieve flessione (come naturale conseguenza); luglio, agosto e settembre in lieve incremento rispetto al 2023. Tornando alle festività di Austria e Germania, ad oggi il tasso di occupazione per il Corpus Domini (30 maggio) è già del 55%. «Come ho sempre sostenuto aggiunge Contarini -, secondo me il 2024 supererà i dati dello scorso anno. Per ora il percorso ha subito un freno, dopo l'ottimo marzo, favorito da bel tempo e dai molteplici eventi in città, a causa del calo delle temperature non in linea con il periodo. Di certo a maggio, con il mercato tedesco e austriaco, avremo molte belle soddisfazioni».