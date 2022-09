JESOLO - Ha contribuito a salvare la vita a decine di persone, ma anche a insegnare a nuotare in sicurezza a centinaia di bambini diventando assieme ai suoi colleghi a 4 zampe una vera istituzione per la spiaggia di Jesolo. Ora si godrà la meritata “pensione”. Lui è “Alfio”, uno splendido Golden Retriever di 10 anni, 8 dei quali passati allo stabilimento balneare Bau Bau Beach di Jesolo, in servizio come unità cinofilia per il salvataggio in mare assieme al suo conduttore Andrea Pastore, a sua volta assistente bagnanti ma anche educatore cinofilo dell’associazione Pegasus di Padova e rappresentante nazionale della Federazione italiana cinofila sport e soccorso.



ULTIMO GIORNO

Per “Alfio” domenica scorsa è stato l’ultimo giorno in servizio operativo sull’arenile, guadagnandosi tra l’altro anche i complimenti del presidente del Veneto Luca Zaia oltre a quelli di Alessandro Berton, presidente regionale di Unionmare. Di fatto un lungo percorso iniziato allo stabilimento Manzoni e poi proseguito al Bau Bau Beach, partecipando tra l’altro a vari eventi formativi lungo l’intera costa. «In questi anni ne abbiamo viste davvero di tutti i colori – spiega Andrea, il suo conduttore con il quale “Alfio” vive – Forse il salvataggio più significativo è stato fatto lo scorso anno, con una turista straniera entrata in acqua mare nonostante la bandiera rossa e trascinata molto lontana dalla riva: Alfio, assieme a un altro cane, ha aiutato gli assistenti bagnanti e la persona soccorsa a rientrare a riva. Il loro compito è proprio questo: dare supporto agli assistenti ai bagnanti. Nelle giornate di “calma” invece facciamo dimostrazioni, spiegando ai più piccoli come nuotare in sicurezza». Per Alfio è arrivato il momento di godersi la “pensione”.