Omicidio di Lorenzo Nardelli, arriva la condanna per i cugini: 24 anni a Radu e 21 a Marin. 300mila euro ai genitori come anticipo del risarcimento

MESTRE - ​Omicidio di Lorenzo Nardelli, la sentenza di condanna per i cugini Rusu: 24 anni a Radu e 21 a Marin. 300mila euro ai genitori come anticipo del risarcimento. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della crudeltà.

La sentenza è arrivata oggi, lunedì 20 maggio, alle 16.50. L'omicidio del 32enne è avvenuto a Mestre lo scorso 9 agosto nell'ascensore del condominio Bandiera a Mestre in via Rampa Cavalcavia.

La richiesta del pm

Il sostituto procuratore Stefano Buccini aveva chiesto 26 anni di reclusione per Radu Rusu e 21 anni per il cugino Marin, per i reati di omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà. Reato per il quale è previsto l’ergastolo: il rappresentante della pubblica accusa ha però chiesto la concessione delle attenuanti generiche a entrambi gli imputati, facendo così scendere la richiesta di pena.

Il legale dei familiari della vittima, l’avvocato Francesco Livieri, ha ribattuto al pm sostenendo che di fronte ad una vera e propria “mattanza” non è possibile concedere le generiche. Il legale ha chiesto la condanna degli imputati a risarcire un milione di euro ai genitori della vittima.

L'omicidio

Quella sera Nardelli, aveva preso un appuntamento con una donna: suonò il campanello ed entrò nel palazzo, ma imboccò la rampa di scale sbagliata. L'appartamento della donna e quello dei cugini Radu si trovavano sullo stesso piano, e l'uomo, al cospetto di una porta socchiusa, entrò nell'appartamento, convinto che fosse l'abitazione della donna: era invece quello dei Radu, che scambiandolo per un ladro, lo inseguirono e picchiarono a mani nude fino a ucciderlo, all’interno dell’ascensore nel quale il trentaduenne era entrato nel tentativo di darsi alla fuga.